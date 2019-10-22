Барнаульский блогер показал реакцию людей на кражу кошелька у маломобильной девушки

Барнаульский блогер провел социальный эксперимент, в ходе которого он вытаскивал кошелек из рюкзака девушки, сидящей на инвалидной коляске. Видеозаписью эксперимента он поделился в сообществе "Barnaul22".
Люди по-разному реагировали на кражу. На видео несколько барнаульцев помешали грабителю совершить кражу. При этом автор ролика отметил, что это единичные случаи. По его словам, большая часть людей просто бездействовала, не смотря на то, что воровство было очевидным.
В комментариях большинство подписчиков осудили блогера. Кто-то посчитал эксперимент не честным, кто-то счел его провокацией. Некоторые даже предложили привлечь автора видео к ответственности за хулиганство.
Комментарии
Не удивлена. Барнаул во всей своей красе!!!
предлагаю барнаульскому блохиру провести эксперимент, как его избивают лица бомжатской или еще какой внешности. на хайпе кучу лайков словит