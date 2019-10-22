Узбекский двойник Зеленского хочет в Comedy Club и готов сниматься в кино

Двойника украинского президента Владимира Зеленского сфотографировали в московском метро, а после Mash взял у него интервью.
Мужчину зовут Умид, вместе с женой и детьми он переехал в Москву из Узбекистана. Работает мужчина автомаляром.
В интервью он рассказал, что с детства мечтал стать комиком, а к внезапной популярности отнесся спокойно. Ему давно говорили, что он похож на одного украинского артиста. О том, кто такой Владимир Зеленский, Умид узнал только после того, как тот стал президентом Украины.
Мужчина рассказал, что с удовольствием снимался бы в кино, но только там, где не нужно есть свинину. Также он с удовольствием выступил бы с Михаилом Галустяном и попросил Гарика Мартиросяна взять его в Comedy Club.
Президенту Украины Умид пожелал счастья и крепкого здоровья, а также отметил, что мужчин объединяет не только внешность, но и любовь к юмору.
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