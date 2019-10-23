Среди продуктовых магазинов Барнаула может появиться новый фаворит

За последний год томская сеть "Ярче" открыла около 13 магазинов в Барнауле. Еще как минимум две торговые точки заработают в ближайшее время. Темп количественного роста сопоставим с развитием "Марии-Ра". По объему продаж на российском рынке томичи разогнались сильнее барнаульцев: +66,7% против +10,2% соответственно в 2018-м году по сравнению с 2017 годом.

Как развивается "Ярче" и другие ретейлеры

Новые магазины "Ярче" готовятся к открытию в районе Нового рынка на проспекте Ленина и на улице Советской Армии.

"Этот ретейлер находится в постоянном поиске подходящих помещений площадью около 200-300 квадратных метров. Причем он довольно мобильный: менеджеры готовы в течение недели оценить предложенные варианты и сообщить о решении", – рассказывает Константин Никитеев, руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт".

В октябре 2019 года сеть "Ярче" вышла на рынок Бийска, открыв там два магазина классического формата "у дома", писал "Деловой Бийск".

Другие ретейлеры коммерческой недвижимостью под магазин в Барнауле интересуются слабо, продолжает риелтор. А вот местный гигант "Мария-Ра" сделал ставку на реконструкцию старых и строительство собственных помещений преимущественно в районе новостроек. За последний год сеть открыла около 18-20 новых магазинов (по данным 2ГИС).

По данным агентства "РАЭКС-Аналитика", в 2018 году по объему реализованной продукции сеть "Ярче" выросла на 66,7% (с 31 млрд рублей в 2017-м до 53 млрд в 2018). Объемы "Марии-Ра" тоже увеличились, но только на 10,2% (с 79 млрд в 2017-м до 87 млрд в 2018-м), приводит данные "Коммерсантъ".

Сколько сетевых продуктовых магазинов в Барнауле

По данным 2ГИС, картина следующая:

"Магнит" – 48 супермаркетов и 11 "Магнит косметик";

"Пятерочка" – 29 супермаркетов;

"Лента" – 4 супермаркета и 2 гипермаркета;

"Аникс" – 18 супермаркетов;

"Хорошее настроение" – 11 супермаркетов;

"Светофор" – 7 супермаркетов;

"Мария-Ра" – 197 супермаркетов.

Чего ждать от "Ярче"

Константин Никитеев отмечает, что в начале 2020 года "Ярче" может приостановить программу по открытию новых магазинов: "Менеджер по развитию сети сообщает, что компания готовится внедрить новый формат". Что хочет предложить томский ретейлер – пока неизвестно.

Летом федеральные СМИ писали, что собственник "Ярче" Денис Штенгелов планировал развивать сеть кондитерских "Баба Рома" через продажу франшиз. Позже PR-служба компании устно опровергла эту информацию, сообщал Tomsk.ru, однако официального заявления не последовало.

Также, как пишет "Коммерсантъ", в числе приоритетов сети – развитие интернет-магазина и службы доставки продукции KDV.

Что известно о "Ярче"

"Ярче" – это розничная сеть крупного производителя снеков и кондитерских изделий KDV, которую в 1994 году начал строить предприниматель Денис Штенгелов. Магазины стали открывать в Томске, затем в других городах Сибири. С 2016 года "Ярче" завоевывает рынок Москвы и Подмосковья.

Магазины сети отличаются компактностью и тем, что большая часть ассортимента – это продукция фабрик KDV. В том числе брендов "Яшкино", "Кириешки", "Бабкины семечки", "Озерский сувенир" и других.