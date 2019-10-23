Среди продуктовых магазинов Барнаула может появиться новый фаворит

За последний год томская сеть "Ярче" открыла около 13 магазинов в Барнауле. Еще как минимум две торговые точки заработают в ближайшее время. Темп количественного роста сопоставим с развитием "Марии-Ра". По объему продаж на российском рынке томичи разогнались сильнее барнаульцев: +66,7% против +10,2% соответственно в 2018-м году по сравнению с 2017 годом.
Как развивается "Ярче" и другие ретейлеры
Новые магазины "Ярче" готовятся к открытию в районе Нового рынка на проспекте Ленина и на улице Советской Армии.
"Этот ретейлер находится в постоянном поиске подходящих помещений площадью около 200-300 квадратных метров. Причем он довольно мобильный: менеджеры готовы в течение недели оценить предложенные варианты и сообщить о решении", – рассказывает Константин Никитеев, руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт".
В октябре 2019 года сеть "Ярче" вышла на рынок Бийска, открыв там два магазина классического формата "у дома", писал "Деловой Бийск".
Другие ретейлеры коммерческой недвижимостью под магазин в Барнауле интересуются слабо, продолжает риелтор. А вот местный гигант "Мария-Ра" сделал ставку на реконструкцию старых и строительство собственных помещений преимущественно в районе новостроек. За последний год сеть открыла около 18-20 новых магазинов (по данным 2ГИС).
По данным агентства "РАЭКС-Аналитика", в 2018 году по объему реализованной продукции сеть "Ярче" выросла на 66,7% (с 31 млрд рублей в 2017-м до 53 млрд в 2018). Объемы "Марии-Ра" тоже увеличились, но только на 10,2% (с 79 млрд в 2017-м до 87 млрд в 2018-м), приводит данные "Коммерсантъ".
Сколько сетевых продуктовых магазинов в Барнауле
По данным 2ГИС, картина следующая:
- "Магнит" – 48 супермаркетов и 11 "Магнит косметик";
- "Пятерочка" – 29 супермаркетов;
- "Лента" – 4 супермаркета и 2 гипермаркета;
- "Аникс" – 18 супермаркетов;
- "Хорошее настроение" – 11 супермаркетов;
- "Светофор" – 7 супермаркетов;
- "Мария-Ра" – 197 супермаркетов.
Чего ждать от "Ярче"
Константин Никитеев отмечает, что в начале 2020 года "Ярче" может приостановить программу по открытию новых магазинов: "Менеджер по развитию сети сообщает, что компания готовится внедрить новый формат". Что хочет предложить томский ретейлер – пока неизвестно.
Летом федеральные СМИ писали, что собственник "Ярче" Денис Штенгелов планировал развивать сеть кондитерских "Баба Рома" через продажу франшиз. Позже PR-служба компании устно опровергла эту информацию, сообщал Tomsk.ru, однако официального заявления не последовало.
Также, как пишет "Коммерсантъ", в числе приоритетов сети – развитие интернет-магазина и службы доставки продукции KDV.
Что известно о "Ярче"
"Ярче" – это розничная сеть крупного производителя снеков и кондитерских изделий KDV, которую в 1994 году начал строить предприниматель Денис Штенгелов. Магазины стали открывать в Томске, затем в других городах Сибири. С 2016 года "Ярче" завоевывает рынок Москвы и Подмосковья.
Магазины сети отличаются компактностью и тем, что большая часть ассортимента – это продукция фабрик KDV. В том числе брендов "Яшкино", "Кириешки", "Бабкины семечки", "Озерский сувенир" и других.
Комментарии
"Ярче" открыла около 13 магазинов в Барнауле - около 13 это сколько? 12 или 14?
Мне Ярче нравится. Весь ассортимент там, конечно, не купить, но в качестве магазина формата "у дома" - вполне. Забыла уже, когда в последний раз в Марию-Ра заходила)))
Около, около ходила кукла Фёкла ...
И русский на 3 и математика около того. Считаем только до десяти? Все остальное - ОКОЛО.
В Ярче вообще ничего нет. Когда около полутора лет назад открывался, цены были приемлемы, а сейчас цены конь.
Кто бы что не говорил, а Маришку им не перепрыгнуть ни по ценам, ни по ассортименту
Магазин дешёвых кириешек и чипсов и ВСЁ!
Заходишь в дубльгис. Выбираешь линейку получается в среднем 95 метров.
Ярче теряет свои позиции. Когда только открылись - многое брал там, ассортимент и цена были неплохи. Сейчас все печально, ассортимент никакой, цены выше чем в соседней Машке. Хожу снова в Машку, иногда в Пятерку, благо что все 3 рядом находятся с домом. Такими темпами Ярче вылетит с рынка, как пробка.
Ярче. Не вкладывает деньги в близ лежащих территорию. Они чисто для выкачивания денег с населения Алтайского края.
Качество продаваемого товара становится плохим, особенно молочные продукты, продукты из мяса, давно не съедобные. Когда ТС Ярче, заходила на рынок Барнаула, была достойным конкурентом. Теперь такой же магазин как, ТМ Мария-РА, Пятерачка, Магнит и т.п. Вообщем, с ростом ТС, теряется качество продаваемых товаров.
23.10.2019 10:05
- гость - Что Нету? мясо есть, заморозка есть, Хлеб свежий есть, да и много что есть,не надо ляля, И С чего вы взяли что маришку им не перепрыгнуть? Смешно , По ассортименту маришку вообще давно закрыть надо, Политика мария ра такова, хочу продать га*но еще и за тридорого.
ps Заходил в мария ра последний раз года два назад. И желания таки и нету.
Много кто привык к марийке , ну так и ходите туда) вперед с песней!!!
убогие магазины, где не повернуться, с убогим ассортиментом
ярче это не магазины, это забегаловки, в которых 2 человека не могут разойтись между витринами.
Решили взять физрука за кокушки, но в итоге жидко обделались.
Ярче не для меня, брал крылья на барбекю, так пришлось пять магазинов объехать чтобы купить пять пачек.
у меня около дома магнит, ярче, пятерочка, марийка, так вот хочу по всем, что то там беру что то тут, а вот молоко и хлеб в марийке потому что в ней всегда есть свежее, в магните иногда 5ти дневное лежит, в ярче тоже молоко 2-3 производителей, с хлебом в магните и в ярче тоже напряг, пятерочку не люблю, не люблю и все тут, если что то надо иду в ленту и ашан через дорогу)))))))
После истории с Зимней вишней, объявил бойкот Ярче. Пусть австралийский олигарх российского происхождения г-н Штенгелов зарабатывает там сам на кенгуру и коалах. Мои скромно заработанные на Алтае рубли он больше не получит
И чего все носятся с этими Ярче? Обычный магаз, да, почище и покрасивее, чем в Машке, но ассортимент намного хуже, чем в машке/магните/пятерочке, проходы узкие, а цены как везде. А вообще, у них у всех элементарная проблема с хлебом - нормального нигде нет, если только в самых больших из них, где пекут сами. Привозной, запечатанный в целлофан - фуу, от Русского хлеба в бумажном пакете - вроде свежий, а твердый как кирпич. Всякую нечисть с отрубями или на молочных сыворотках, вообще за хлеб не считаю. Зато вкусный горячий хлеб в обычных магазинах "Продукты" продается - мягкий, вкусный, как в детстве
А мне пятерочка нравится - и ассортимент побольше, чем в ярче, и производители разнообразнее, чем в марии ра, которые с открытия у них не меняются)
"Ярче" начал работать на количество....с качеством уже проблемы.Лишний раз стараемся там не появляться теперь!
Цена качество продукта а люди не видят состав или нехотят этого видеть