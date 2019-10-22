Организм американца несколько лет самостоятельно вырабатывал пиво

"Синдром автопивоварни" нашли врачи у 46-летнего американца, сообщает РИА "Новости".
Это редкая болезнь, при котором попавшие в организм дрожжи вырабатывают углеводы, образуя этанол.
В 2011 году мужчина получил травму и пропил курс антибиотиков, после чего начал замечать странные изменения в своем организме. Появились провалы в памяти, вспышки агрессии.
Через некоторое время его поймали за рулем в нетрезвом виде, хотя мужчина не выпивал. Кроме того, он несколько раз попадал в больницу, так как из-за опьянения еле стоял на ногах. Врачи не верили, что американец не пил спиртного.
Спустя некоторое время специалисты из Ричмондского университета нашли в кале мужчины дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Эти дрожжи перерабатывают углеводы в этанол. Мужчина, сам того не подозревая, постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.
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