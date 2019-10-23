Новая функция появилась в WhatsApp

В WhatsApp появилась функция, позволяющая ограничить группу лиц, которая может добавлять вас в групповой чат, сообщает РИА "Новости".
Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android.
Пользователь сам сможет выбрать тех, кто может добавлять его в групповые чаты: все пользователи или только люди из его списка контактов. Отмечается также, что некоторых лиц можно будет внести в черный список.
Воспользоваться функцией можно уже сейчас на обновленных версиях мессенджера. Для этого пользователю нужно войти в раздел "Учетная запись" – "Безопасность", где появится меню "Группы".
Комментарии
Не может быть!!! видимо разрабы WA наконец установили себе Telegram, и посмотрели, что такое настоящий мессенджер. Не пользуюсь WA уже больше года, и возвращаться не планирую.
Только Telegram не отвечает на запросы правоохранительных органов.