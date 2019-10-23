Синоптики ожидают гололед и мокрый снег в Алтайском крае

Осень в Алтайском крае в начале следующей недели может порадовать теплой погодой, но пока продолжаются прохладные дни и холодные ночи. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.
23 октября пройдут на востоке региона выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем воздух прогреется от -1°C до +4°C (в Барнауле – от +2°C до +4°C). Это на градус теплее, чем днем ранее. Ночью ожидается от -2°C до -7°C (в краевой столице – от -2°C до -4°C).
Ветер южный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Осадки и перепады температур создадут сильную гололедицу.
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