Ученые нашли соединения, которые мешают лечению рака

Международная группа ученых выявила еще одно соединение, препятствующее лечению рака химиотерапией, сообщает медицинское издание MedicalXpress.
При этом методе лечения происходит процесс ферроптоза – окисления липидов мембраны, из-за которого раковые клетки гибнут.
Но со временем у них вырабатывается "иммунитет", который не позволяют осуществляться ферроптозу. Ранее врачи считали, что мешает этому процессу фермент глутатионперксидаза-4.
Однако его нейтрализация не дала ожидаемого эффекта. Исследуя причину этого, ученые нашли новое соединение с аналогичным действием – молекулу FSP1, которое функционирует благодаря ферменту N-миристоилтрансфераза.
Теперь исследовательская группа занимается решением задачи научиться блокировать действие этой молекулы. Они полагают, что если это получится сделать, то химиотерапия станет более эффективной в борьбе с раковыми опухолями.
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