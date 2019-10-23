Пять правил по уходу за волосами осенью: как минимум поменяйте расческу

Специалисты по уходу за волосами дали пять советов, которые помогут сохранить локоны красивыми и шелковистыми даже в межсезонье, пишет "Медикфорум".
Увлажнение. Зачастую после лета из-за солнца волосы теряют блеск и шелковистость и становятся более сухими. Чтобы избежать этого необходимо не забывать об увлажнении. Можно использовать увлажняющие маски для волос как минимум два раза в неделю. Также нельзя пренебрегать применением кондиционера для волос.
Поменьше сушить феном. В холодное время года специалисты советуют сушить волосы естественным образом. Или, в крайнем случае, не использовать горячий воздух. Также рекомендуют не выходить на улицу сразу после сушки волос. Необходимо подождать хотя бы 5-10 минут.
Витамины. Осенью страдает иммунитет, что может отразиться и на волосах. Поэтому о витаминах забывать нельзя. Для этого нужно обратиться к врачу, который пропишет подходящие именно вам препараты. Также нельзя забывать о рационе — он должен быть богат продуктами с высоким содерданием витаминов А, С, В, Е и D.
Правильная расческа. Осенью рекомендуется отказаться от пластиковых расчесок, ведь они сильно электризуют волосы. Стоит обратить внимание на расчески с натуральным ворсом из керамики или дерева.
Не ложиться спать с косичкой или пучком. Многие любят спать с собранными волосами, однако это может привести к ломкости из-за недостаточного питания. По ночам локоны лучше распускать и давать им отдыхать.
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