Плацкартные вагоны с душем презентовали в России

Новые плацкартные вагоны с душевой кабиной, розетками у каждого места и откидными столиками презентовали на выставочной площадке международного форума "Россия – Африка".
Как сообщает РИА Новости, они выполнены в бежевых тонах. Полки лазоревого цвета. Каждое место имеет индивидуальное освещение.
Откидывающийся вверх столик создает дополнительное свободное пространство. Душевую кабину разместили в туалетной комнате.
Напомним, в апреле состоялась презентация новых купейных вагонов. В них бежевые стены и синие полки.
Нижние полки в сложенном виде являют собой диван с подголовниками. За подголовниками расположены небольшие сейфы с электронными замками.
Верхние полки в собранном виде выглядят как часть стены. Столик между нижними сиденьями откидывается вверх, освобождая место.
Кроме того, впервые в вагонах массовой серии оборудованы душевые кабины. В коридоре имеются сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, микроволновку и холодильник.
Всего до 2025 года предусмотрена поставка 3,7 тысячи новых пассажирских вагонов – одноэтажных и двухэтажных, купейных и плацкартных.
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