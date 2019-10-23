Химики предложили лечить рак с помощью кремния

Сотрудники МГУ вместе с коллегами из Германии впервые продемонстрировали возможность направленного регулирования гибели раковых клеток с использованием наноконтейнеров на основе пористого кремния, загруженных противоопухолевым препаратом, сообщает ТАСС.
Загруженный в созданные наноконтейнеры препарат можно доставить в нужное место в организме, что позволяет сберечь здоровые ткани и органы. При этом разработка ученых позволяет воздействовать на раковые клетки, задавая для них наиболее эффективный механизм гибели. Авторы работы смогли запустить в клетках один из таких механизмов гибели клеток — апоптоз.
"В представленной работе мы впервые предложили и доказали возможность регулируемого запуска апоптоза в раковых клетках различной этиологии с использованием наноконтейнеров на основе наночастиц пористого кремния, заполненных противораковым препаратом — доксорубицином", — утверждает одна из авторов работы Любовь Осминкина.
При низкой концентрации наночастицы пористого кремния не токсичны, у них удобные поры, которые заполняются лекарством. Попадая внутрь раковых клеток, контейнеры освобождают полости от препарата и растворяются, а препарат запускает механизм гибели клеток. Ученые смогли доказать, что лекарство, введенное в клетки с помощью наноконтейнеров, оказывает больший терапевтический эффект, чем тот же препарат, введенный в организм другим способом.
Комментарии