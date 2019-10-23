Алтайский край в 2020 году получит дополнительный поддерживающий миллиард

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в следующем году десять регионов с наименьшим уровнем бюджетного обеспечения получат дополнительную финансовую поддержку, в том числе и Алтайский край, пишет "Парламентская газета".
Силуанов пояснил, что в настоящее время уже определены десять наименее обеспеченных регионов, которым будет предоставлена дополнительная бюджетная поддержка. Это республики Алтай, Адыгея, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.
По словам Силуанова, за счет такой поддержки у перечисленных регионов появятся дополнительные средства – 1 млрд рублей в год, за счет которых существующий разрыв в бюджетной обеспеченности между субъектами РФ сократится.
"Для тех регионов, которым требуется поддержка, предлагается установить уровень софинансирования на отметке 99%. Все те моменты, которые регионы должны финансировать из своих средств, в том числе и проектно-сметная документация, будут включены в объем трансфертов, которые придут из федерального бюджета", – сказал Силуанов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что при принятии проекта бюджета на следующую трехлетку будут предусмотрены средства, для того чтобы территории смогли выполнять социально-экономические обязательства.
Вопрос на "миллиард рублей" обсуждался на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме, на котором рассматривались приоритетные задачи бюджетной политики на следующие три года. Советник председателя ГД Анастасия Кашеварова выложила в своем Telegram-канале видео с заседания. На кадрах Володин хвалит делегацию депутатов Госдумы от Алтайского края, которые вшестером пришли на мероприятие. По его словам, значит им важна судьба региона, если они пришли чуть ли не всем составом.
В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать комплекс мер по ускоренному развитию субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического благосостояния. В число таких регионов вошли республики Алтай, Карелия, Марий Эл, Тыва, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, Псковская и Курганская области, Алтайский край. Федеральные министры назначены кураторами с целью разработки комплекса мер по ускоренному развитию регионов. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин определен куратором Алтайского края. 30 июля он провел в Барнауле большое совещание по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.
Комментарии
Бюджет Алтайского края около 100 Млрд. 1 Млрд это около 1%. Сможет ли это как то изменить ситуацию? Даже если этот миллиард поделить на всех жителей края, то каждому достанется около 500 рублей? Как это решит проблему бедности?
В любом случае новость хорошая! Лишь бы эти деньги были потрачены правильно. И еще... Дай Бог чтобы нынешний Губернатор вспоминал о программах своего предшественника 70х70 75х75 80х80