В алтайском управлении Россельхознадзора сменился руководитель

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай возглавил новый руководитель, сообщили в ведомстве.
Прежний начальник управления Алексей Овсянников покинул свой пост 22 октября 2019 года в связи со сменой места работы.
Приказом Минсельхоза России временно исполняющим обязанности руководителя назначен Андрей Миронов, который ранее занимал посты замглавы ведомства.
Алексей Овсянников с октября 2011 года исполнял обязанности начальника управления. Официально назначен руководителем ведомства в июле 2012 года. Имеет три высших образования: в 1999 году окончил Рубцовский индустриальный институт Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, в 2004 году – Алтайский государственный аграрный университет, в 2009 году – ФГОУ ВПО "Сибирская академия государственной службы". Родился 16 июня 1976 года.
Комментарии
Алексей Владимирович достойно отработал на данном посту.
Удачи вам Алексей Владимирович на новой работе!
12:22, достойней некуда. Сколько пчёл погибло? Виновных нашли?
23.10.2019 12:30
- гость - Зануда! Тебе говорят человек хороший! А ты....У нас таких в депутаты даже берут.
Этим бы хлебалом да медку.... вспомнилось почему то
В первом комментарии слово достойно забыли заковычить )
На какую должность назначили достойного руководителя интересно