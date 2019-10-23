Алтайский СК проверяет нападение на девочку в лесополосе Барнаула

Организована проверка по информации, размещенной в социальных сетях Барнаула, о нападении неизвестного мужчины на девочку, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Опубликовано обращение жителей микрорайона Дружный города Барнаула, в котором сообщается, что 21 октября в лесополосе, расположенной возле жилого квартала, неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю. Следственными органами организована доследственная проверка", – рассказали в ведомстве.
Ранее в интернет-сообществе "Барнаул 22" рассказали, что в лесополосе у Павловского тракта – между кварталом Дружный и старой "Лентой" – мужчина напал на девочку и попытался утащить ее в заросли. Однако она сумела вырваться и убежать.
После этого сразу несколько родителей рассказали о том, что их дети каждый день ходят в школу через этот лес. Они отметили, что сейчас становится темно и утром, и вечером, а ходить там небезопасно даже днем, когда светит солнце.
Также сообщается, что девочка уже дала показания в Следственном комитете.
Комментарии
Надо капканы поставить...
там еще есть лесополоса??
Кому то лесополоса помешала, можно ещё коробок навтыкать.
23.10.2019 13:12
- гость -
Кому то лесополоса помешала, можно ещё коробок навтыкать.
Так это ты негодяй девочек таскаешь?.... Амик срочно по IP надо его найти....))
Я ещё и вышивать умею...крестиком ))
Снести все гаражи, вырубить деревья. Построить ТРЦ, РПЦ и пивнухи вперемешку с человейниками. Только там спасем всех девочек от насильников!
Да, уж... когда то давно.. я по этой лесополосе, девочку на раме велика катал....((((
Однако она сумела вырваться и убежать.
А сколько лет девочке?
Пусть ходят другим маршрутом, зачем по закоулкам-то шариться ? Да, немного длиннее путь, но зато безопаснее, особенно девочкам.