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Главврач алтайской больницы увольняется после жалоб сотрудников

, ИА "Амител"
Медики выразили недовольство дефицитом кадров и "непрозрачной" зарплатой
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Власти отреагировали на коллективную жалобу сотрудников Ключевской центральной районной больницы, которые попросили помощи губернатора Виктора Томенко в решении проблемы нехватки кадров и непрозрачной схемы начисления зарплаты.

Как сообщает "Алтайская правда", глава региона поручил Министерству здравоохранения выяснить все детали сложившейся ситуации и доложить о решении проблемы. Специальная комиссия проведет комплексную проверку ЦРБ.

Специалисты Минздрава несколько раз встречались с коллективом больницы и разбирались в сложившейся ситуации. Не хватает не только врачей, но и управленцев в сфере здравоохранения, уточняет пресс-служба ведомства.

"Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главных врачей. Заявку на участие может подать любой специалист, – объяснил представитель Минздрава. – С аналогичной проблемой столкнулись и в Ключевской ЦРБ".

По его словам, главврач медучреждения написал заявление на увольнение. Уже имеются два кандидата на его должность. С ними провели предварительные собеседования.

Стоит отметить, что дефицит медиков – это общероссийская тенденция. Так, ранее специалисты подсчитали, что кадровый потенциал врачей в России не способен покрыть дефицит медицинских работников в стране.

На бирже труда в стране находятся около тысячи медиков (4% от числа вакансий), в то время как только одних онкологов требуется четыре тысячи. Объекты здравоохранения сейчас нуждаются в 25 тысячах врачей и 130 тысячах медсестер. Проблему планируют решать привлечением мигрантов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.10.2019 10:51
- гость -

Объекты здравоохранения сейчас нуждаются в 25 тысячах врачей и 130 тысячах медсестер.

Нормально так оптимизмровали.

23.10.2019 10:55
- гость -

Может надо не только платников учить. которые потом в городские больницы идти не собираются

23.10.2019 11:02
- гость -

При наличии в крае медицинского ВУЗа жаловаться на дефицит врачебных кадров смешно. Врачи уезжают из края из-за маленьких зарплат. А у мигрантов пусть администрация края лечится.

23.10.2019 11:12
- гость -

взял еще попкорна,
жду продолжения сериала...

оказывается на сцене скоро появятся мигранты-врачи !

23.10.2019 11:18
- гость -

23.10.2019 11:02
- гость - Будут они вам тут лечиться, они живут то в Москве одной ногой. А вон новости были депутат Герасименко так там вообще даже мотоциклистов на лексусе своем давит, какие им тут врачи? Тут потомкам ссыльных выпишут мигрантов с образованием "не хуже нашего", вот они и пролечат население, что остальные здравомыслящие побегут к платным.

23.10.2019 11:33
- гость -

Без места не останется.

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