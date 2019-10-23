Главврач алтайской больницы увольняется после жалоб сотрудников

Власти отреагировали на коллективную жалобу сотрудников Ключевской центральной районной больницы, которые попросили помощи губернатора Виктора Томенко в решении проблемы нехватки кадров и непрозрачной схемы начисления зарплаты.
Как сообщает "Алтайская правда", глава региона поручил Министерству здравоохранения выяснить все детали сложившейся ситуации и доложить о решении проблемы. Специальная комиссия проведет комплексную проверку ЦРБ.
Специалисты Минздрава несколько раз встречались с коллективом больницы и разбирались в сложившейся ситуации. Не хватает не только врачей, но и управленцев в сфере здравоохранения, уточняет пресс-служба ведомства.
"Именно поэтому в этом году впервые в регионе формируется кадровый резерв будущих главных врачей. Заявку на участие может подать любой специалист, – объяснил представитель Минздрава. – С аналогичной проблемой столкнулись и в Ключевской ЦРБ".
По его словам, главврач медучреждения написал заявление на увольнение. Уже имеются два кандидата на его должность. С ними провели предварительные собеседования.
Стоит отметить, что дефицит медиков – это общероссийская тенденция. Так, ранее специалисты подсчитали, что кадровый потенциал врачей в России не способен покрыть дефицит медицинских работников в стране.
На бирже труда в стране находятся около тысячи медиков (4% от числа вакансий), в то время как только одних онкологов требуется четыре тысячи. Объекты здравоохранения сейчас нуждаются в 25 тысячах врачей и 130 тысячах медсестер. Проблему планируют решать привлечением мигрантов.
Комментарии
Объекты здравоохранения сейчас нуждаются в 25 тысячах врачей и 130 тысячах медсестер.
Нормально так оптимизмровали.
Может надо не только платников учить. которые потом в городские больницы идти не собираются
При наличии в крае медицинского ВУЗа жаловаться на дефицит врачебных кадров смешно. Врачи уезжают из края из-за маленьких зарплат. А у мигрантов пусть администрация края лечится.
взял еще попкорна,
жду продолжения сериала...
оказывается на сцене скоро появятся мигранты-врачи !
23.10.2019 11:02
- гость - Будут они вам тут лечиться, они живут то в Москве одной ногой. А вон новости были депутат Герасименко так там вообще даже мотоциклистов на лексусе своем давит, какие им тут врачи? Тут потомкам ссыльных выпишут мигрантов с образованием "не хуже нашего", вот они и пролечат население, что остальные здравомыслящие побегут к платным.
Без места не останется.