Эксперт усомнился в росте реальных доходов населения

Отдельные специалисты подвергли сомнению правильность расчетов Росстат, которые показали рост реальных зарплат в августе на 3% в сравнении с прошлым годом, сообщает "Газета.Ru".
Так, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев заявил о том, что такие выводы не соотносятся с другими макроэкономическими показателями, за исключением сведений по НДФЛ.
В качестве примера он привел информацию об обороте розничной торговли, который замедлился в третьем квартале текущего года с 1,6% до 0,8%. В то же самое время растут платежи по кредитам, а средний чек снижается, это как раз может свидетельствовать об уменьшении реальных доходов, считает Николаев.
Напомним, в 2018-м снижение реальных доходов составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года – на 7,2%.
Ранее сообщалось, что рост зарплат в Алтайском крае вывел регион на 13-е место в рейтинге по среднему доходу. По данным исследования, в первом полугодии 2019 года среднемесячная зарплата выросла в регионе на 8,8% и составила 23 125 рублей.
Также был рассмотрен не только темп роста зарплаты, но и количество товаров и услуг, которые можно приобрести. Покупательная способность рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.
Оказалось, что в Алтайском крае можно на заработную плату купить 1,61 таких набора. По этому показателю край практически в самом конце рейтинга – пятый снизу из 85 регионов.
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