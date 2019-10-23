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Глава комитета по делам семьи вступилась за мужей, бьющих жен

, ИА "Амител"
Тамара Плетнева назвала лишение свободы слишком жестким наказанием
Тамара Плетнева / Фото: rating-news.ru

Тамара Плетнева / Фото: rating-news.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что мужчин нельзя наказывать лишением свободы за домашнее насилие.

"С одной стороны, нельзя женщин бить. С другой – у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай бог, а кто деньги будет зарабатывать?" – цитирует слова депутата журнал Super.

Ранее Плетнева уже оказывалась в центре внимания общественности после резонансных высказываний. Например, перед Чемпионатом мира по футболу в России она порекомендовала россиянкам не вступать в интимную связь с иностранными болельщиками, чтобы впоследствии не воспитывать детей в неполных семьях.

Плетнева добавила, что хотела бы, чтобы в России женились по любви, "неважно, какой национальности, которые были бы гражданами России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.10.2019 13:02
Митенька ржевский

Не надо жён бить. Надо просто выгонять их из дома. Благо, новую завести не составляет труда.

23.10.2019 13:09
- гость -

Классный у нас председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Женщин бить нельзя, но как бы можно, но только пусть они не жалуются, а то кто зарабатывать-то будет (серьезно?!).

23.10.2019 13:14
Дядька

Тётка знает, кто всегда виноват!!!

23.10.2019 13:17
- гость -

Нету тела нету дела....))) Молодец!!!

23.10.2019 13:21
- гость -

А вообще хоть что то нормальное. Мужчина в семье с правовой точки зрения вообще никто, и в случае разводов прав лишен начисто, предвзятость системы такова что женщина автоматически получает нимб на голову со всеми вытекающими материальными благами.

23.10.2019 13:28
Иван

Ну да, такова наша печальная страна, с печальным будущем!

23.10.2019 13:29
Иван

По крайней мере, пока у нас такая печальная власть, с печальной правящей партией....

23.10.2019 14:26
- гость -

23.10.2019 13:29
Иван

то что тебе бабы не дают - тут как власть то виновата ?

23.10.2019 14:26
М

23.10.2019 13:29
Иван
По крайней мере, пока у нас такая печальная власть, с печальной правящей партией....
---
Т.е. это Путин и ЕР заставляют мужей жен бить. А если их двоих убрать (и видимо заменить на молодых гейропейски мыслящих) то заживём в мире и согласии!
Гениально, Айвен!))
ЗЫ.Не забудь нуландовскую печеньку с полки взять

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