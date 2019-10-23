Глава комитета по делам семьи вступилась за мужей, бьющих жен

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что мужчин нельзя наказывать лишением свободы за домашнее насилие.
"С одной стороны, нельзя женщин бить. С другой – у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай бог, а кто деньги будет зарабатывать?" – цитирует слова депутата журнал Super.
Ранее Плетнева уже оказывалась в центре внимания общественности после резонансных высказываний. Например, перед Чемпионатом мира по футболу в России она порекомендовала россиянкам не вступать в интимную связь с иностранными болельщиками, чтобы впоследствии не воспитывать детей в неполных семьях.
Плетнева добавила, что хотела бы, чтобы в России женились по любви, "неважно, какой национальности, которые были бы гражданами России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их".
Комментарии
Не надо жён бить. Надо просто выгонять их из дома. Благо, новую завести не составляет труда.
Классный у нас председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Женщин бить нельзя, но как бы можно, но только пусть они не жалуются, а то кто зарабатывать-то будет (серьезно?!).
Тётка знает, кто всегда виноват!!!
Нету тела нету дела....))) Молодец!!!
А вообще хоть что то нормальное. Мужчина в семье с правовой точки зрения вообще никто, и в случае разводов прав лишен начисто, предвзятость системы такова что женщина автоматически получает нимб на голову со всеми вытекающими материальными благами.
Ну да, такова наша печальная страна, с печальным будущем!
По крайней мере, пока у нас такая печальная власть, с печальной правящей партией....
23.10.2019 13:29
Иван
то что тебе бабы не дают - тут как власть то виновата ?
23.10.2019 13:29
Иван
По крайней мере, пока у нас такая печальная власть, с печальной правящей партией....
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Т.е. это Путин и ЕР заставляют мужей жен бить. А если их двоих убрать (и видимо заменить на молодых гейропейски мыслящих) то заживём в мире и согласии!
Гениально, Айвен!))
ЗЫ.Не забудь нуландовскую печеньку с полки взять