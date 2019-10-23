Инвестор рассказал подробности об отеле Radisson на месте сквера в Барнауле

Все опасения общественности будут учтены при строительстве отеля Radisson в самом центре города, пишет "Алтайская правда".
"Опасения людей по поводу сноса сквера нами учтены", – сообщил Иван Лужаев, совладелец компании "ПремиумСтрой-Алтай", которая выступила инвестором проекта.
По его словам, основная часть деревьев придется на внутренний двор и будет сохранена. "Это позволит постояльцам наблюдать из окон красивый зеленый дворик. При разработке предпроектных решений мы постарались учесть все требования. Соседняя пятиэтажка не загораживается от солнца, так как ближе к ней будет стоять малоэтажный конференц-зал. Чтобы не ограничивать трафик во время перекрытия Социалистического проспекта, вход с этой стороны планируется только в ресторан, а попасть в гостиницу можно с улицы Молодежной", – рассказал Лужаев несколько подробностей.
Наземная парковка будет рассчитана на 26 мест, подземная – на 120. Вокруг здания, как отметил инвестор, не будет забора, так что горожане могут по-прежнему гулять в сквере. "Сегодня мы ждем одобрения проекта либо конструктивных замечаний", – добавил он.
Также Лужаев напомнил, что уже построил в Барнауле федеральный медицинский центр "Территория здоровья". По его мнению, это аргумент для тех, кто сомневается, что намерения компании "ПремиумСтрой-Алтай" не расходятся с делами.
Напомним, отель на 150 номеров представляет собой 6-8-этажное здание классической архитектуры, напоминающее сталинский ампир и, как считает застройщик, соответствующее облику города. Под отель предварительно рассматривают участок в самом центре города – на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной, рядом с площадью Сахарова.
Комментарии
народ против, но кого это волнует
Надо Radisson в районе аэропорта строить. Люди прилетели, отдохнули пару суток и дальше полетели. А ехать а Центр удовольствие сомнительное.
Если настоящий инвестор, то выкупай земельный участок по рыночной цене и не ищи халявы
ЦЕНТРОБАНК
да снесите уже все парки и скверы, зачем людям они!!!
стройте его в районе жд вокзала
в новосибе он так и стоит там
дайте больше парков, скверов и пешеходных улиц в городе!!!
Что возбудились то так?! Для премиум класса отель должен находится как раз в центре города, ну согласитесь на задворках города он уже не может быть премиум класса? типа возле аэропорта, там уровня общежития можно назвать. Если в центре то ближе к сердцу Барнаула, как в Москве ближе к красной площади, логично?! Даже заметьте что проектирует фирма с названием ПРЕМИУМ, ну не отдать же сей проект гражданпроекту? И потом заметьте за сий проект поручается сам губернатор, а он не последний человек в городе, так же? Может потом и переведут в другой край, но вот этот" памятник" уже будет его. Может его и не вспомним, а по отелю он нам напомнит о себе, плохо?! И потом машина уже запущена в этом направлении, проделана колоссальная работа и ставить вопросы о том что уничтожают маленький скверик это уже как то мелко.
23.10.2019 14:12
- гость -
О да, посмотришь на этот архитектурный ужас прямо напротив выхода с вокзала - и на душе хорошо.
Снести здание Краевой администрации и на ее месте построить Radisson. Парк не пострадает, а отсутствие правительства никто не заметит.
Park Inn тот еще премиум ))
И потом машина уже запущена в этом направлении, проделана колоссальная работа и ставить вопросы о том что уничтожают маленький скверик это уже как то мелко.
Типа, местным чиновникам уже столько забашляли, что вернуть нереально? Мелко ему! А унижать горожан - нормально? Уродовать город - не мелко? Губернатор-то уедет отсюда, даже срока не досидит, вот увидите, а нам тут жить. А значит - и решать нам, а не временщикам. Посему - РУКИ ПРОЧЬ ОТ СКВЕРА!!!