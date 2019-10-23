Соловьев ответил на шутки Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал три шутки в свой адрес со стороны Ивана Урганта, пишет "Комсомольская правда".
Все началось с того, что Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. С 18 по 24 марта 2019 года его показывали по телевизору 25 часов 53 минуты и 57 секунд – это позволило более чем на четыре часа побить достижение японца Монта Мино.
После этого Ургант в эфире своего шоу на Первом канале решил несколько раз пошутить в адрес Соловьева. "И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 1997 году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет", – сказал Ургант.
Второй раз шутку Ургант "протянул", когда высмеивал новость про хакеров в Ватикане, которые взломали умные четки: "Хакеры сделали так, что благодать уходила не тем, кто молился, а хакерам. Поэтому хакеры получили железную дорогу, новый слуховой аппарат, урожай томатов на Сицилии и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что говорить – и на "России" работают католики".
В третий раз – когда обозревалась новость о том, что в Госдуме возьмутся за мотивированных тренеров: "Инициатором этой инициативы… Ох, кто-то свечку где-то зажег. Ну, просто зажгли свечку, чтобы было удобнее в Книге рекордов Гиннесса читать свой рекорд".
Соловьев, комментируя шутки Урганта, выразил ему благодарность за то, что "заметил и отметил".
"Ну, пусть смеется. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чьей фамилией она связана. Зависти тут нет никакой. Нет же. Это же сам Иван Андреевич", – сказал Соловьев.
Комментарии
Что тот, что этот как раковая опухоль телевидения. "Россию 24" по утрам можно смотреть только если Соловьев вдруг приболел.