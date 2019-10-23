Бывший пожарный спас старушку из горящего дома в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Житель краевой столицы Александр Колодежный спас 83-летнюю соседку во время пожара на улице Колесной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание произошло вечером 16 октября. Пожар возник в пристройке и быстро охватил частный жилой дом.
Увидев огонь, Колодежный попросил жену вызвать пожарных, а сам отправился к месту ЧП. Там он заметил в доме пенсионерку.
Войти в дом через дверь было уже невозможно, поэтому единственный шанс на спасение для старушки – это окно.
Бывший пожарный разбил стеклопакет, залез внутрь охваченного дымом помещения и при помощи еще одного соседа помог пожилой жительнице Барнаула выбраться на улицу.
"Жарко было очень, в доме было нечем дышать, но в такие минуты как-то не думаешь о себе, обо всем забываешь", – признался Колодежный.
По словам старшего дознавателя отделения по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Андрея Михеева, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Огонь на площади 100 квадратных метров удалось потушить усилиями 31 сотрудника МЧС с привлечением девяти единиц техники. На это потребовалось около часа. Никто не пострадал.
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