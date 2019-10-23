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Главный промышленник Алтая призвал коллег бороться с кустами и старыми гаражами

, ИА "Амител", Елена Маслова
Виктор Герман рассказал о важной роли газонокосилки в наведении порядка в Барнауле
Благоустройство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Благоустройство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В городе и на предприятии, где нет порядка и хорошего благоустройства, не будет никакого успеха, считает Виктор Герман, глава Союза промышленников Алтая и гендиректор Алтайского завода прецизионных изделий. 22 октября на конференции Союза он попросил коллег и чиновников ответственно подходить к благоустройству территорий в промзонах.

"Мужики, давайте работать! – обратился Герман к руководителям предприятий и городских администраций. – Мы сами тут живем, здесь живут наши дети, внуки. Надо, мужики, заняться порядком. Не дело, когда разруха в городе или на предприятии. На таком объекте никогда не будет положительных результатов".

Он обратил внимание, что последние пару-тройку лет в городе наметились сдвиги в этом вопросе – "кое-где травку начали косить". "Первое, что надо сделать, – приобрести газонокосилку", – сказал Герман. Он сказал, что его сотрудники почти каждый день летом ради удовольствия с ней ходят по территории.

"Возьмем проспект Калинина. У Отмашкина (Владимир Отмашкин – руководитель ГК "Союз", – прим. ред.) – ну красота, а не территория. Но напротив, как бельмо на глазу, стоят какие-то старинные гаражи. Я их помню – они еще в 1965-м году стояли. Неужели никто не видит? В городе тоже должны быть хозяева, – сокрушался Герман. – Или дальше на проспекте Космонавтов. Напротив Шинного завода не то что трава не косится, а кустами все заросло. Надо в этом деле участвовать, я считаю".

Напомним, недавно на барнаульские гаражи "покушался" депутат Госдумы Даниил Бессарабов, но совсем по другому поводу. Он обратил внимание на наличие около учебных заведений множества бесхозных построек в связи с трагедией в Саратове, где девочку убили, когда она шла в школу через гаражи.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

23.10.2019 15:03
- гость -

мужик дело говорит, мужики!

23.10.2019 15:09
- гость -

Вот такого надо в мэры брать, с такого будет толк. Надо что бы еще была хватка бульдожья, что бы схватил кого, так не отпустил пока не справится с поставленной задачей.

23.10.2019 15:20
Winner

...ага))) вот Тебя и схватит...)))

23.10.2019 15:22
- гость -

А ты мужикам заплатишь или так и будете нахаляву, на мужиках выезжать?
А, нет бы, сказать: "мужики, я тут бабла выбил на инструмент, саженцы и немного вам, на карман, давайте приведем город в порядок?".
Мужики тоже - не дураки. А бесплатно, вон, студентов шугайте.

23.10.2019 15:26
Гость

В зеленхоз его в директора!!!

23.10.2019 15:36
.

Уберите гаражи во дворе дома Попова, 99! Пьяный шалман постоянно, грязь из гаражей постоянно льётся на свежеотремонтированные дворовые дороги, позади гаражей свалка, алкаши какие-то. Давно пора убрать все эти железные шкатулки со дворов. Да и внутри дворов парковки являются только гостевыми, поэтому хранение жильцами там своих машин - незаконно! Убирайте!

23.10.2019 15:49
Гость

И вокруг 188-ого дет.сада тоже гаражи уберите. Сам сад не видно, все в гаражах почти по всему периметру. Привезешь ребенка в сад, а на тебя еще и наорут, что мол "убери машину, мне выезжать надо". Да и алкашей всегда полно вокруг таких ракушек. Короче и некрасиво и небезопасно.

23.10.2019 16:50
- гость -

23.10.2019 15:49
Гость
За что вы автолюбителей называете алкашами? Это у них единственное место где они могут отдохнуть от своих жен, которые нозят их в человейнике. Мало того что мужика гнобят везде так еще и пристанище пытаются лишить.

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