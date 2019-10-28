"Победа в каждом из нас": в семейных историях хранится большой источник самопознания

Будущий 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Алтайском крае подготовка началась уже в мае 2019 года – в регионе стартовал проект "Победа в каждом из нас". В чем его уникальность, в эфире радио "Эхо Москвы Барнаул" рассказали координаторы проекта Максим и Екатерина Банных.

– Максим, расскажите, пожалуйста, в чем суть проекта "Победа в каждом из нас"? На какую аудиторию он нацелен? И для чего вы его придумали?

Максим: Это молодежный патриотический проект, и, соответственно, его основной аудиторией являются молодые люди. Мы хотим привлечь их внимание к изучению истории через семейные ценности, через истории их собственных семей.

– Какие мероприятия уже проведены, чтобы привлечь внимание молодежи?

Максим: Первым нашим мероприятием в рамках проекта была привезенная из Москвы комната виртуальной реальности, посвященная Сталинградской битве. Благодаря сотрудничеству с краевым Министерством образования, ее посетило огромное количество школьников и студентов. Также мы не так давно участвовали в праздновании Дня флага в Центральном парке Барнаула, где проводили несколько интеллектуальных игр для молодежи.

– Хочется поблагодарить вас за то, что привезли такой проект в Алтайский край, позволили погрузиться в историю Сталинградской битвы, узнать о ней чуточку больше.

Екатерина: Хотелось бы добавить, что периодически проходят различные акции, направленные на сплочение наших волонтеров. Мы высаживали деревья. Проводим тренинги. Вот сейчас, например, по всей России мы начали цикл мероприятий по подготовке тренеров "Волонтеров-75". Это очень обширная, очень значимая акция, которая, думаю, коснется в мае будущего года каждого из нас.

– Сколько нам в крае нужно волонтеров, чтобы достойно отметить 75-летие Великой Победы?

Екатерина: Соотечественники регистрируются на сайте волонтерыпобеды.рф. К началу проекта числилось порядка 500 участников, в том числе "серебряных" волонтеров, сейчас эта цифра выросла.

– Призываем присоединяться к проекту! Каждый может стать волонтером, если есть большое желание. Екатерина, пожалуй, самый главный вопрос хочу вам задать. Как родился проект "Победа в каждом из нас"? Я знаю, что эта история очень личная для вас.

Екатерина: Проект родился из семейной истории. Мне посчастливилось родиться в семье героя – великого героя Алексея Ивановича Скурлатова, который стал прототипом памятника неизвестному солдату в Болгарии "Алеша". Всю свою жизнь – в школе, в университете – я постоянно рассказывала своим одноклассникам, однокурсникам, что этот человек жил в Алтайском крае, это часть моей истории и часть истории края. Однажды я поделилась этой информацией со своим супругом, и пришло понимание того, что мои близкие знают об этом человеке, а вот люди из других регионов, к сожалению, понятия не имели, что прототип известного памятника – это реальный человек, который прожил долгую и счастливую жизнь. Очень бы хотелось, чтобы каждый россиянин знал, что были и есть такие люди среди нас.

– Каким Вы помните Алексея Ивановича?

Екатерина: Я помню его светлым, жизнерадостным. Это был человек невероятной выдержки. Таких людей я называю невероятными. Он умер в 2013 году. После потери каждого человека образуется пустота. Но утрата Алексея Ивановича очень сильно сказалась на моем состоянии. Мы грустили всей семьей, да и, наверное, всем краем. Он был очень добрым, великим человеком. До последних дней держал настоящую выправку солдата, героя. Всегда был человеком, на которого можно положиться.

– Екатерина, а можете вспомнить какую-нибудь историю из того, что рассказывал Алексей Иванович? Может быть то, как он узнал, что стал прототипом памятника в болгарском городе Пловдиве?

Екатерина: Он узнал это из газетной выдержки. Его друг и товарищ Митоди Витанов поддерживал с ним связь из Болгарии. Он очень красивый солдат, высокий, статный, настоящий герой.

– Максим, а какие вы можете вспомнить семейные истории о войне и героях?

Максим: К сожалению, в моей семье сложилось так, что единственный родственник, который вернулся с фронта, – это прадедушка Василий Артемьевич Залетин. Все остальные числятся пропавшими без вести. Благодаря поисковикам мы сейчас собираем по крупицам данные, и, думаю, к будущему 9 мая мы соберем всю информацию о нашей семье.

– То есть благодаря проекту вы будете знать гораздо больше о своей семье. Надо отметить, что абсолютно каждому доступна эта возможность – любой может узнать о своей семье.

Екатерина: В нашем крае работают поисковые отряды, и это действительно реально – если у вас есть пропавший без вести родственник, можно обратиться не только через сайт, но и лично к этим людям со своей проблемой. Потому что немногие, особенно взрослые люди, могут освоить современные технологии. А найти своих родственников хочется, наверное, каждому, чтобы понять, кто ты, что ты, понять свои корни. Для любого человека это очень важно. Благодаря Дмитрию Вейну – руководителю Алтайского регионального отделения общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" – в нашем крае это возможно.

– Но это ведь невероятные эмоции для семьи, когда удается узнать что-то о своем пропавшем родственнике. Мой прадедушка уехал защищать Ленинград и пропал без вести. Узнали, что разбомбили эшелон под Ленинградом, но не знали, где именно. Несколько лет назад в архивах рассекретили информацию, и мы узнали, что он погиб в Вологодской области. Буквально месяц назад на месте гибели появилось имя моего прадедушки. Установили постамент. И это потрясающие эмоции, которые сложно описать словами. Я желаю всем жителям Алтайского края, у которых есть подобные семейные истории, узнать, где их пропавшие и погибшие родственники похоронены, обязательно съездить на это место. Это дает особую силу, и настолько, мне кажется, это важно для семьи! Поэтому великое дело вы делаете!

Екатерина: В нашем добровольческом объединении работает девушка Ирина. У нее фантастическая история, которая случилась с момента открытия проекта. Она рассказывала о своем дедушке, который всегда так интересно отшучивался на тему того, кем он был на войне, солдатом какого ранга, в каком звании. Дедушки давно не стало. И только сейчас, благодаря нашему проекту, Ирина озадачилась вопросом, кем же он был на самом деле. Она уделила немного времени, поискала информацию и документы на доступных всем сайтах и узнала, что ее дедушка был разведчиком. Ира говорит, что эта информация позволила ей ответить на многие вопросы, сложилась целостная картина из событий, которые происходили в ее детстве.

– Дедушка тайны хранить умел даже после войны. А может, еще вспомните интересные истории проекта?

Екатерина: Например, каждая наша встреча с руководителем поискового движения Дмитрием Вейном или историком-писателем Анатолием Муравлевым оставляет в душе эмоциональный отпечаток. Они рассказывают истории наших земляков, от которых мурашки бегают от макушки до пят. Особенно трогательны истории о том, как сейчас находят останки солдат, как передают их родственникам, как люди, ушедшие на войну, возвращаются на родную землю спустя десятилетия. И когда ты слушаешь, и особенно погружаешься в это, становится и горестно, и радостно за нашу страну. Потому что есть люди, которым не все равно. Есть люди, которые хотят продолжать нашу историю, поднимать нашу страну, развивать ее. Знать свои корни – это очень важно!

– И благодаря проекту "Победа в каждом из нас", думаю, таких людей будет больше. Потому что вырастет новое поколение, которому совершенно не безразлично… Максим, как вы относились к истории в школе, и изменилось ли это отношение со временем?

Максим: В школе я не был прилежным учеником. И история не входила в круг моих любимых предметов. Тогда не было и таких организаций и проектов. И преподаватели, мне кажется, недостаточно доносили, что история Отечества напрямую связана с историей твоей семьи. Когда ты изучаешь что-то абстрактное, у тебя другое совершенно отношение к этому. А когда это касается непосредственно тебя, отношение к предмету меняется. У меня, может, с возрастом, может, из-за проекта, из-за Екатерины представление поменялось кардинально.

– Я думаю, что каждый школьник сможет заинтересоваться историей, если будет изучать ту же Великую Отечественную войну через призму истории своей семьи. Как вы думаете, в наш век высоких технологий что может привлечь внимание ребенка к изучению истории?

Максим: На мой взгляд, любовь к изучению истории нужно прививать с раннего детства. И это должны делать непосредственно родители. История должна начинаться для человека с малых лет с истории его семьи.

– Как вам повезло, что в вашей семье есть такой герой, о котором вы будете рассказывать, думаю, еще много поколений. Об Алексее Ивановиче Скурлатове и книг много написано, и публикаций много в СМИ…

Екатерина: Мне всегда очень нравилась семейная традиция рассматривать фотографии. Помню, как моя бабушка рассказывала многое про дедушку, показывала вырезки из газет. Это дает очень хорошие эмоции и сближает. Даже сейчас я вспоминаю, и мурашки по коже побежали, как это здорово. Наш сын является самым молодым "Волонтером Победы", участником проекта "Победа в каждом из нас" – ему два года. Когда мы приводим его в наш штаб, он погружается в эту атмосферу: слышит, о чем мы говорим, видит фотографии. Он будто пропитывается всем этим. И самое главное, что ему очень нравится там находиться, общаться с молодыми ребятами. Мне хочется своему сыну с самых ранних лет привить любовь к семье, к истории семьи и вообще к самопознанию.

– Чем занимается самый юный волонтер в проекте?

Екатерина: Он отвечает за хорошее настроение. Обязательно приходя в офис он поздоровается с каждым, пройдет по всем кабинетам, пожмет всем руки. Всегда проверяет, есть ли еда, чтобы никто не остался голодным.

– А 9 мая что он будет делать?

Екатерина: Если все будет по плану и в соответствии с нашими желаниями, он пойдет в строю Бессмертного полка Алтайского края с портретами родственников.

– Хотелось бы вернуться к проекту "Победа в каждом из нас". Насколько я знаю, он реализуется совместно с "Волонтерами Победы" и "Добровольцами Алтая". Это в основном молодые люди или люди в возрасте? И что, на ваш взгляд, заставляет молодежь творить добро, вступать в такие движения и вкладывать свои силы и время в это?

Максим: Возраст волонтеров очень разный. От совсем юных до пенсионеров – так называемых "серебряных" волонтеров. Что является мотиватором? Наверное, на мой взгляд, это желание делать что-то на самом деле хорошее. И, конечно, это великолепно, что молодежь может и хочет выплескивать свою энергию в такие проекты.

– Давайте пригласим всех, кто хочет выплеснуть свою энергию в позитивное русло, к вам штаб.

Екатерина: Вы можете в любое время дня и ночи зайти на сайт волонтерыпобеды.рф. Там есть анкеты, где можно оставить свои данные, контакты. Также вы можете прийти к нам в центральный штаб "Волонтеров Победы" по Сибирскому Федеральному округу, который мы открыли 15 мая 2019 года по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 53а. Очень важно нашим дорогим потенциальным волонтерам помнить о том, что это очень серьезный, уважаемый труд. Быть волонтером непросто. К сожалению, бывают такие ситуации, когда к нам в штаб приходят разные люди и говорят, что хотят в Москву на парад Победы. Но когда мы рассказываем, что для этого нужно сделать и сколько добрых дел совершить, то в ответ слышим: "Я снег кидать не хочу, помогать не хочу, а в Москву хочу"… Так не бывает. Путь волонтера тернист, но и эмоции, которые вы получаете взамен, – их огромное количество, и они невероятные, их не описать словами!

– Сотрудничает ли проект "Победа в каждом из нас" с какими-то другими патриотическими, историческими организациями? Есть ли какая-то такая коллаборация?

Екатерина: Коллаборация есть. Как мы уже называли, это, безусловно, "Волонтеры Победы", добровольческие объединения Алтая, это поисковое движение Алтайского края во главе с Дмитрием Вейном. Сотрудничает с нами писатель Анатолий Муравлев. Министерство образование и науки Алтайского края, Министерство культуры… В общем, много задействовано ведомств и уважаемых людей.

– Проект "Победа в каждом из нас" нацелен на сбор семейных историй Победы. Куда пойдут эти истории, где будут опубликованы?

Максим: Мы будем опубликовывать истории в популярных СМИ. У нас есть план по выпуску цикла передач о героях Алтайского края.

Екатерина: Итоговой, скажем так, точкой нашего проекта станет съемка фильма. Секрет я пока не буду раскрывать. Но это будет документальный семейный, очень трогательный, значимый и невероятный кинофильм.

– Проект "Победа в каждом из нас" рассказывает истории не только победы Великой Отечественной войны, но и о других победах, произошедших в недалеком прошлом, и в том числе в наши дни.

Екатерина: Когда зарождался наш проект, мы подумали, что победа в Великой Отечественной войне дала старт другим победам нашей страны. Это и полеты в космос, и освоение целины, и многое-многое другое… Хочется сказать про великого человека – он проживает в Бийске – это ветеран Великой Отечественной войны Петр Щербаков. Он до сих пор летом бегает кроссы, зимой на лыжах. Ему 97 лет, и он очень живой, очень энергичный. Эта история поразила меня тем, что рядом с его домом есть небольшой парк. Он там бегает, там же гуляют мамы с детьми. Так вот, Петр Григорьевич дал деньги на ремонт асфальтированной дорожки. Целый километр отремонтировали за его счет.

– Достойный пример. Вот это действительно победа, которая продолжается каждый день.

Екатерина: Когда мы с ним беседуем, он говорит: "Да я ничего особенного не сделал. Разве я сделал что-то сверхъестественное? Это просто моя жизнь".

Максим: Как сказала Катя, подобных историй очень много. Есть веселые, есть грустные. Мне запомнилась одна история, которая заставляет улыбаться. Девушка работала на швейном заводе Алтайского края, шила варежки, которые отправлялись солдатам на фронт. В одну из пар варежек она вложила записку со своим именем и адресом. Солдат, который получил эти варежки, прошел всю войну и приехал к этой девушке. Они создали семью и прожили в Алтайском крае.

Екатерина: Вообще на территории нашего региона более 80 прототипов памятников, героев книг, кинофильмов. Алтайский край богат на таланты, на великих людей. К примеру, 11 августа 2019 года мы поздравляли ветерана Великой Отечественной войны, великую женщину Надежду Мордовцеву, история которой поразила. Сложно представить, что такая хрупкая девушка могла пройти такой страшный путь: она была в трех концлагерях. Сначала она попала в армию Власова – все мы знаем печальную судьбу солдат. Был в ее жизни и марш смерти. Этот человек до сих пор в официальных источниках числится пропавшим без вести. А ведь вот она – живет здесь, в Алтайском крае. Она много лет работала учителем в школе. Сегодня ей 100 лет, и она до сих пор ведет активный образ жизни, помогает другим ветеранам и пенсионерам.

– Я думаю, много еще благодаря вашему проекту будет обнародовано историй, от которых бегут мурашки. Давайте напомним, куда нужно присылать свои истории?

Екатерина: Мы ждем истории на адрес электронной почты: pobedavnas@mail.ru. Присылайте нам, пожалуйста, рассказы о своей семье, о своих героях. Мы просим, чтобы это были именно рассказы, а не просто набор фактов и фотографий, потому что нам важно, чтобы вы прочувствовали эту историю, вложили в нее свои эмоции, чтобы она отпечаталась в вашей душе. А мы с радостью разместим их на наших ресурсах, используем это для формирования общего исторического пласта Алтайского края.