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Войти в зиму без долгов – это возможность выиграть приз

, ИА "Амител"
АО "Алтайэнергосбыт" запускает для своих абонентов акцию с впечатляющим призовым фондом

АО "Алтайэнергосбыт" предлагает принять участие в акции "Начни зиму без долгов и выиграй приз!", в рамках которой среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов: бытовая техника, наборы светодиодных ламп, дисконтные карты на электротехническую продукцию, предоставляющие скидку 20%.

Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пени, и внести предварительный платеж за ноябрь не позднее 30 ноября 2019 года.

Розыгрыш будет проведен в Барнауле в присутствии СМИ и общественности 30 января 2020 года. Победители будут проинформированы о выигрыше сотрудниками компании и смогут получить призы в ближайшем клиентском офисе АО "Алтайэнергосбыт".

"Наша компания ежегодно проводит акцию для своих клиентов, – рассказал генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. – В этот раз мы организовали ее в ноябре. Выполнив обязательства по оплате электроэнергии, абоненты получат возможность выиграть ценные призы. Стоит отметить, что количество клиентов растет и мы рады поощрить их добросовестное исполнение своих обязательств".

Погасить долги за электроэнергию и внести авансовый платеж за ноябрь 2019 года можно любым удобным способом:

– с помощью банковской карты в сервисе "Личный кабинет клиента" на корпоративном сайте АО "Алтайэнергосбыт", а также в мобильных приложениях сервиса, доступных для скачивания в Play Market и Apple Store;

– через отделения и устройства самообслуживания ПАО "Сбербанк", а также с помощью электронного сервиса "Сбербанк Онлайн";

– через отделения иных банков, осуществляющих прием платежей через Систему "Город";

– через отделения АО "Почта России";

– в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт";

– в пунктах приема платежей ООО "Телекомсервис" (Республика Алтай).

Справка

Акция "Начни зиму без долгов и выиграй приз!" распространяется на всех граждан – потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай, находящихся на обслуживании у АО "Алтайэнергосбыт", кроме сотрудников АО "Алтайэнергосбыт". Участниками розыгрыша призов становятся абоненты, не имеющие долгов или погасившие долги за электроэнергию за предыдущие периоды (включая пени) и внесшие авансовый платеж за электроэнергию за ноябрь 2019 года не позднее 30 ноября 2019 года.

Общие сроки проведения акции: с 10.10.2019 . по 16.03.2020 г.

Подведение итогов акции производится путем розыгрыша призов и определения победителей акции между абонентами-участниками, выполнившими условия акции. Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей компании, СМИ и общественности 30.01.2020 г.

Розыгрыш призов будет производиться путем использования интернет-генератора случайных чисел. Он сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов – участников розыгрыша (выполнивших условия акции).

Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Общества до 05.02.2020 г. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов – победителей акции. 

Всего разыгрывается 509 призов: 

  • 35 предметов бытовой техники; 
  • 24 набора светодиодных ламп; 
  • 450 дисконтных карт, дающих право на скидку 20% на электротехническую продукцию, реализуемую Обществом (сумма чека не должна превышать 10 000 рублей, скидка не распространяется на товары, участвующие в акциях). 

Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" на территориях обслуживания абонентов-призеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 06.02.2020 г. по 10.03.2020 г.

Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте АО "Алтайэнергосбыт".

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефоны:
в Алтайском крае: +7 (3852) 560-660
в Республике Алтай: +7 (38822) 20-570
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.10.2019 09:59
- гость -

Акция блин! Мне непонятно почему кто не платит, имеет долги еще и призы потом получает? Я просто офигеваю!!! Тоже брошу платить своевременно чтоб была возможность приз получить.

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