Барнаульцы ниже всех в России оценили стоимость своей жизни

Барнаульцы дешевле всех в стране оценили свою жизнь, отвечая на вопрос, какую сумму должны в случае их смерти получить родные, пишут "Известия" со ссылкой на исследование компании (СК) "Сбербанк страхование жизни".
Аналитики обратились к респондентам с вопросом: какая сумма необходима российской семье при наступлении страхового случая или после окончания страховки на жизнь, чтобы поддерживать достойное существование.
Мужчины оценили свою жизнь дороже, чем женщины, – в среднем 6,8 млн рублей против 4,6 миллиона.
Молодые люди от 18 до 30 лет также считают свою жизнь дороже. Они оценили ее в 6,9 млн рублей, а население старше 60 лет – в 4,5 млн рублей.
Люди с высшим образованием в среднем озвучили сумму в 6,9 млн рублей, а россияне с незаконченным высшим образованием – в 4,5 млн.
Дороже всего свою жизнь оценили люди, проживающие в Москве – 8 млн рублей. Далее идут Санкт-Петербург (7,2 млн) и Владивосток (7 млн). Самая низкая оценка в Барнауле (4,2 млн), Астрахани (4,3 млн) и Волгограде (4,6 млн).
Опрос проводился летом-осенью 2019 года среди жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек.
Комментарии
вообще не понимаю таких опросов...
16:02, у вас есть другая методика оценки человеческой жизни? Ну а цели могут быть разные, например для оценки компенсаций.