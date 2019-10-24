В Барнауле пройдет стратегическая сессия, посвященная господдержке предпринимателей

1 ноября 2019 года в Центре "Мой Бизнес" Алтайского края на ул. Мало-Тобольской, 19 пройдет уникальная стратегическая сессия, посвященная мерам господдержки. Организатор – Министерство экономического развития РФ совместно с Университетом "Синергия" и АО "Деловая среда".
В рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" только в 20 регионах страны пройдут такие стратегические сессии, организованные по методологии дизайн-мышления.
В сессии примут участие предприниматели региона, руководитель Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков, представители АО "Деловая среда", Университета "Синергия" и Министерства экономического развития РФ.
"Благодаря подобным сессиям представители госаппарата и предприниматели могут погрузиться в единую методологическую среду и атмосферу бизнес-творчества, которая даст возможность совместно решить многие вопросы, учитывая мнения друг друга. Нам очень важно понимать, что чувствует предприниматель, когда он обращается за господдержкой, какие эмоции испытывает, с какими проблемами сталкивается, чтобы меры господдержки становились эффективнее и доступнее", – отмечает заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.
В результате сессии будет проведен анализ опыта получения предпринимателями поддержки, собрана обратная связь, разработаны и протестированы идеи по улучшению данного сервиса.
Подробнее о мероприятии на портале мойбизнес22.рф и по телефону 8 800 222 8322.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 8322
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Ну и что изменится от того, что эти люди будут часами чесать языки?