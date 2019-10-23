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"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов за две минуты

, ИА "Амител"
Голов на 77-й и 79-й минутах матча хватило туринцам для победы
Криштиану Роналду после столкновения с Маринато Гильерме / Фото: скриншот из видео

Криштиану Роналду после столкновения с Маринато Гильерме / Фото: скриншот из видео

Футболисты московского "Локомотива" не сумели сотворить сенсацию в Италии. В ночь на 23 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "железнодорожники" в Турине встречались с одним из грандов европейского футбола – "Ювентусом", во главе с Криштиану Роналду.

Всю игру "Локомотиву" пришлось обороняться. Футболисты российской команды внимательно играли у своих ворот и долгое время не позволяли туринцам забить гол. Несколько раз хозяева поля пробивали опасные штрафные, однако в каждом эпизоде мяч попадал в стенку, составленную из игроков "Локомотива".

А на 30-й минуте москвичам удалась быстрая контратака. Алексей Миранчук ворвался в штрафную площадь туринцев и выдал точный пас португальцу Жоау Мариу. Удар чемпиона Европы 2016 года сумел отразить вратарь туринцев Войцех Щенсный, а отскочивший мяч точным ударом под перекладину добил тот же Миранчук.

После пропущенного гола "Юве" продолжил давление на ворота Маринато Гильерме. Тем не менее до перерыва "железнодорожникам" удалось отстоять победный счет.

Во втором тайме туринцы продолжили опасные атаки. Футболисты "Локомотива" прижались к воротам, но долгое время удерживали преимущество в счете. Тем не менее звездным футболистам итальянской команды удалось дожать российский клуб.

На 77-й и 79-й минутах два мяча в ворота российских спортсменов отправил аргентинский форвард "Старой синьоры" Пауло Дибала. Счет 2:1 сохранился до финального свистка и "Ювентус" с семью очками возглавил турнирную таблицу группы "D".

Следом идет мадридский "Атлетико". В активе испанцев также 7 очков. "Локомотив" остался на третьем месте. У москвичей 3 очка. Замыкает таблицу леверкузенский "Байер", пока так и не набравший очков. В следующем туре 5 ноября "Локомотив" и "Ювентус" сыграют уже в Москве.


Комментарии

23.10.2019 16:35
- гость -

Локомотив пустили под откос...

23.10.2019 16:41
- гость -

Не придумывай. 2:1 на последних минутах, это даже убедительной победой не пахнет.

23.10.2019 16:50
- гость -

как говорится, победителя не судят.

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