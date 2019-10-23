Минздрав рассмотрит введение дистанционной покупки лекарств по рецепту

Введение дистанционной покупки лекарств, которые отпускаются строго по рецепту, возможно, но не сразу, рассказала РИА "Новости" директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
По ее словам, готовится принятие законопроекта, согласно которому россияне смогут заказывать препараты дистанционно, но изначально это не коснется рецептурной медицинской продукции.
Если отработка технологии процесса пройдет без злоупотреблений на местах, тогда ведомство рассмотрит возможность распространить ее на все препараты.
"Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, следующий этап – именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту", – подчеркнула Максимкина.
Она уточнила, что рассчитывает, что соответствующие изменения в законодательство внесут до конца 2019 года.
Ранее правительство выделило из резервного фонда свыше 26 млн рублей на ввоз в Россию незарегистрированных в стране препаратов, которые необходимы для лечения тяжелобольных пациентов.
В первую очередь речь идет о диазепаме, мидазоламе и фенобарбитале, которые призваны облегчить страдания детей с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромом.
Проблема стала актуальной после нескольких уголовных дел, возбужденных против россиян, которые пытались приобрести за рубежом рекомендованные врачами противосудорожные препараты.
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