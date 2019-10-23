Православный телеканал "Спас" объявил о наборе участников в необычное реалити-шоу. Желающим предлагают прожить месяц в известном мужском монастыре – Нило-Столобенской пустыне (Ниловой пустыне).
"Остров. Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни", — анонсировали проект журналисты телеканала.
Чтобы принять участие в реалити-шоу, требуется отправить видеозаявку с рассказом о себе и причинах, побудивших отправиться в монастырь. Их принимают по электронной почте ostrov@spastv.ru.
"Спас" уточнил, что новый проект стартует уже в ноябре.
Нилова пустынь — православный мужской монастырь. Он находится острове Столобном на озере Селиге́р в 10 км от города Осташкова.
Комментарии
Российский телеканал запускает реалити-шоу в монастыре
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Бог, скрежещет зубами от такого богохульства, но ничего поделать не может, не подвластны попы ему, не его это люди..