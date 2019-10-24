Ярко, вкусно, легко: тыквенные панкейки с кусочками шоколада от Sofi

Прогоним осеннюю хандру ярким десертом. Наш фудблогер Sofi предлагает приготовить нежнейшие и легкие тыквенные панкейки с кусочками шоколада. Уверяем — будет очень вкусно.
Тыквенные панкейки с кусочками шоколада
Что потребуется?
- мука 200 г
- яйцо 1 шт
- молоко 200 мл
- разрыхлитель 1,5 ч.л.
- масло сливочное (растопленное) 50 г
- соль щепотка
- тыква 150 г
- шоколад 100 г (любой, но не больше 60% какао, иначе шоколад все заберёт на себя)
- подсолнечное рафинированное масло
Как готовить?
1. Тыкву нарезать кубиками и отправить в разогретую до 200С духовку на 20 минут, пюрировать блендером до однородности.
2. Тщательно смешать все сухие ингредиенты (просеянная мука, соль, разрыхлитель). Влить молоко и вбить яйцо, перемешать венчиком, чтобы не осталось комочков.
3. В готовую смесь добавить тыквенное пюре и растопленное сливочное масло. Тесто не откладываем, готовим сразу.
4. На разогретую сковороду распылить немного подсолнечного рафинированного масла и выложить туда по 1 ст.л. смеси, разравнивая в форме маленького блинчика. Обжарить панкейки с двух сторон по 1,5 минуты. При подаче, по желанию, полейте растопленным шоколадом и украсьте запеченной тыквой.
Приятного аппетита!
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