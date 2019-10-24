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Ярко, вкусно, легко: тыквенные панкейки с кусочками шоколада от Sofi

, ИА "Амител"
Осенняя хандра отступит моментально
Тыквенные панкейки

Тыквенные панкейки

Прогоним осеннюю хандру ярким десертом. Наш фудблогер Sofi предлагает приготовить нежнейшие и легкие тыквенные панкейки с кусочками шоколада. Уверяем — будет очень вкусно.

Тыквенные панкейки с кусочками шоколада

Что потребуется?

  • мука 200 г
  • яйцо 1 шт
  • молоко 200 мл
  • разрыхлитель 1,5 ч.л.
  • масло сливочное (растопленное) 50 г
  • соль щепотка
  • тыква 150 г
  • шоколад 100 г (любой, но не больше 60% какао, иначе шоколад все заберёт на себя)
  • подсолнечное рафинированное масло

Как готовить?

1. Тыкву нарезать кубиками и отправить в разогретую до 200С духовку на 20 минут, пюрировать блендером до однородности.

2. Тщательно смешать все сухие ингредиенты (просеянная мука, соль, разрыхлитель). Влить молоко и вбить яйцо, перемешать венчиком, чтобы не осталось комочков.

3. В готовую смесь добавить тыквенное пюре и растопленное сливочное масло. Тесто не откладываем, готовим сразу.

4. На разогретую сковороду распылить немного подсолнечного рафинированного масла и выложить туда по 1 ст.л. смеси, разравнивая в форме маленького блинчика. Обжарить панкейки с двух сторон по 1,5 минуты. При подаче, по желанию, полейте растопленным шоколадом и украсьте запеченной тыквой.

Приятного аппетита!

Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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