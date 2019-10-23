Гастролеров, грабивших пенсионеров, жестко задержали в Барнауле

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю, Barnaul 22
Подозреваемых в серии краж у пенсионеров задержали в Барнауле силовики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По сведениям правоохранителей, ранее судимые за аналогичные преступления жители Новосибирской области в возрасте от 23 до 26 лет похитили сбережения не менее шести пенсионеров из краевой столицы.
Действовали они по одной схеме. Сначала приходили к пожилым барнаульцам, предлагая им дешевые товары. При этом они отслеживали, из какого места человек достает деньги.
После этого они снова посещали того же жильца, только теперь уже под видом сотрудников социальной службы или под иным предлогом. Пока один злоумышленник отвлекал жертву, второй собирал деньги и драгоценности.
Общий ущерб от их действий, по предварительным данным, превысил 700 тысяч рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
Ранее в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" появились кадры жесткого задержания. По словам горожанки, выглядело это устрашающе.
"Разбили передние боковые окна в машине и "ребят" вытаскивали через них и мордой об асфальт. Руки в крови, одежда в клочья", — рассказала местная жительница.
Судя по представленным фотографиям, задерживали именно гастролеров из соседнего региона.
Комментарии
Их убивать надо .