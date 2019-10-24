Улицы, названия которых связаны с Великой Победой, отремонтируют в Алтайском крае

Дороги Алтайского края, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, отремонтируют в 2020 году. Регион участвует в федеральном проекте "Улица Победы", сообщил 23 октября на заседании оргкомитета "Победа" министр транспорта края Александр Дементьев. Губернатор Виктор Томенко, который провел заседание, предложил дорожникам делать упор на качество, а не на скорость.
Дементьев объяснил, что полноценным проектом "Улицу Победы" можно назвать лишь условно: дополнительных денег на это не выделяется, а дороги будут ремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В план по БКАД на 2020 год включат улицы, в наименовании которых есть слово "Победа" и которые названы именами героев Советского Союза. Для Алтайского края федеральный проект рассчитан на улицы только Барнаульской и Бийской агломераций, пояснил глава Минтранса. Но власти пошли дальше и проанализировали ситуацию во всем регионе: в 49 населенных пунктах края есть 53 улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.
Теперь министерство проводит проверку, какие из них нуждаются в ремонте. На некоторых работы уже провели в рамках нацпроекта в этом году (например, улицы Антона Петрова и Георгия Исакова в Барнауле). По итогам анализа объекты включат в план работ по БКАД 2020 года.
В ходе обсуждения зашел вопрос о том, в какие сроки нужно провести ремонт. Тем более что в этом году все работы уже завершены, и возобновят их лишь весной. Виктор Томенко призвал не "гнаться" за сроками, стараясь сделать все к 9 мая и теряя при этом в качестве. К праздничной дате важно лишь привести дороги в надлежащий вид и обновить разметку. А ремонтировать следует в течение всего года, следуя четкому плану.
Национальный проект БКАД стартовал в 2019 году и предполагает 5-летнюю работу по улучшению качества дорог и снижению аварийности. Планируется, что к 2024 году 51% дорог в Алтайском крае будет соответствовать нормативным стандартам.
В 2019 году в рамках нацпроекта в крае отремонтировали около 500 километров дорог. На работы потратили 5,6 млрд рублей.
Комментарии
Диагноз не утешительный: победа головного мозга.
Живём прошлыми победами в настоящей помойке с печальным будущем. Срепность
На проезд 9-го мая обратите внимание.
Всё в зарослях, кустах, помойках. Вечные ремонты теплосетей которые потом востанавливаюся, в лучшем случае, спустя год после раскопки.
Через один горящий уличный фонарь.
Непонять кем согласованная и по уродски размещенная реклама офтальмологической больницы.
Предложите уличным художника раскрасит гаражи стоящие в проезде сюжетами ко Дню Победы, ну или же выделите краску их владельцам чтоб были покрашены в одной цветовой гамме.
Ой, название улицы Лениногорская напрямую связано с победой! Отремонтируйте , а то пишем пишем просьбы в администрацию. А нас так технично посылают...
10:11, не дождётесь У вас в улице слово Ленин, и сразу появляются ассоциации: революция, власть народу, раскулачивание...