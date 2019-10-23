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Имущество алтайской птицефабрики продали на торгах

, ИА "Амител"
Производственные помещения, оборудование и землю приобрело предприятие ООО "Ас-Агро"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Имущество банкротящейся "Павловский птицефабрики" реализовано на торгах, сообщает "Коммерсант".

Начальная цена торгов составляла 284,8 млн рублей, но покупатель нашелся, только когда стоимость лота снизилась до 128,2 млн рублей.

Его приобрела компания "Ас-Агро" (владельцы Антон Алымов и Сергей Молоков), которая специализируется на переработке подсолнечника, рапса, льна и других масличных культур.

В ее владение перешло незалоговое имущество и активы, которые в залоге у Россельхозбанка: ветлаборатории, земельные участки в Павловске, птичники, птицеводческое оборудование и другая техника.

ЗАО "Павловская птицефабрика" функционировала с 1994 года. Входило в агрохолдинг "Изумрудная страна". Конкурсное производство было введено в июле 2015 года, когда долги предприятия превысили 24 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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