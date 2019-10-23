Киселев рассказал, как Путин ищет преемника

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время встречи с первокурсниками журфака рассказал о поиске преемника президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РБК.
"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера, — поделился Киселев. — Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника".
Он выразил поддержку такой позиции, аргументировав это тем, что так должен рассуждать любой ответственный политик.
В качестве примеров гендиректор привел французского лидера Франсуа Олланда и американского президента Барака Обаму. Первый поддерживал Эмманюэля Макрона, второй – Хилари Клинтон.
"Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным", — уточнил Киселев.
Он подчеркнул, что в любом случае решать будет население страны, проголосовав за достойного кандидата на президентских выборах.
Напомним, согласно Конституциии РФ, одно лицо не может становиться президентом страны трижды подряд. Второй подряд срок полномочий Владимира Путина в ранге главы государства истекает в 2024 году.
Комментарии
Кого должно волновать, кого он там ищет? Он уже много чего натворил, много чем себя скомпрометировал. Любого кого он начнет двигать, вызовет отторжения. Нет, это слишком токсичная персона, взаимодействие с ним это политическая смерть. Подобный формат власти может держаться только "на штыках".