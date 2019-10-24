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Малышева рассказала, какие лекарства можно принимать просроченными

, ИА "Амител"
Телеведущая отметила, что во многих случаях срок годности лекарств является хитростью производителей
Малышева опубликовала список нормальных просроченных таблеток / Фото: novostnoi.com

Малышева опубликовала список нормальных просроченных таблеток / Фото: novostnoi.com

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово!", что многие лекарства с истекшим сроком годности можно употреблять, а вот сиропы и препараты в ампулах лучше использовать до той даты, которая указывается на их упаковке.

Малышева отметила, что срок годности лекарства во многих случаях – это уловка фармакологических компаний, которые стимулируют спрос на свои лекарства. Якобы производитель, указав срок годности, снимает с себя ответственность за эффект препарата после его истечения. Кроме того, часто у компаний нет стимула исследовать их пригодность по истечении срока годности.

А вот в США, по ее словам, проводилось масштабное исследование влияния на организм человека тысяч лекарственных препаратов, которые лежали на складах почти 10 лет, и оказалось, что если препараты хранятся правильно, то они могут сохранять свои терапевтические свойства без побочных эффектов.

Полный список таблеток, которые можно принимать просроченными, опубликован на официальном сайте программы. 

Также Малышева призвала не принимать просроченные сиропы и препараты в ампулах: в растворах химические вещества остаются нестабильными и состав со временем может сильно измениться.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.10.2019 08:01
Гипертоничка

Интересно, а она с какой просрочкой принимает таблетки что криз хватанул?!

24.10.2019 08:24
- гость -

Пурген пусть жрет просроченный горстями! Дура!

24.10.2019 08:35
- гость -

Ждём когда нам расскажут какие просроченные продукты можно употреблять.

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