Сибиряку придется уплатить 273 тысячи рублей налога за езду на Bentley

Владелец Bentley Bentayga стал одним из трех жителей Новосибирска, которым пришел транспортный налог на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, сообщает портал "Автоновости дня".
Обладателю элитной иномарки 2006 года выпуска с двигателем 608 л.с. придется уплатить 273 тысячи рублей. К слову, сам автомобиль стоит не менее 15 млн рублей.
По размеру транспортного налога на единицу техники лишь на 10 тысяч от него отстал владелец Mercedes-Benz AMG GLS 63 (2017 г.в., 585 л.с.). За пользование автомобилем с ценником от 10 млн рублей ему придется заплатить в этом году 263,25 тыс. рублей.
Замкнул тройку своеобразного рейтинга автолюбитель, владеющий автомобилем Land Rover Range Rover (2016 г.в.). Ему выдали квитанцию об оплате на 229,5 тыс. рублей.
Столь внушительные суммы связаны с повышающим коэффициентом, который действует для легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей.
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