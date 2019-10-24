Грузовик с телами 39 мигрантов нашли в Британии

Страшную находку сделали правоохранители британского графства Эссекс – они обнаружили грузовик, в кузове которого находилось 39 тел, среди них один ребенок, сообщает Первый канал.
По версии полицейских, погибшие – это нелегальные мигранты из Болгарии, которые попытались незаконно пересечь границу в рефрижераторе. Температура в нем – минус 25 градусов.
Автомобиль сначала на пароме прибыл в Дублин. Затем по морю его доставили в порт Уэльса. После этого грузовик три дня находился в пути, двигаясь по дорогам Великобритании.
Все это время несчастные люди находились в рефрижераторе. Скорее всего, они погибли от переохлаждения. Точную причину смерти установят судмедэксперты.
Водитель автомобиля задержан. Его допрашивают как подозреваемого в убийстве. Не исключено, что он попросту не знал о том, что в рефрижераторе находятся люди.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и пытаются установить личности погибших. Полицейские полагают, что это будет нелегко.
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нарушение правил перевозки чурок?