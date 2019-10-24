Почти 300 тонн колбасы, зараженной вирусом африканской чумы, нашли в России

Вирус африканской чумы свиней нашли специалисты в партии колбасы "Бутербродная" в Челябинске, сообщает ТАСС.
Партия общим весом 285,6 тонны была произведена в городе Балабаново Калужской области. Наличие вируса подтвердили исследования в двух лабораториях.
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области сообщило, что продукт был обнаружен на складе предприятия "Южурал-Торг". На момент обнаружения, большая часть колбасы на складе уже отсутствовала. Продукт был отправлен на торговые точки.
"Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции", – сообщили в ведомстве.
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