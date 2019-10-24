Работодателей обяжут платить налог за привлечение к работе самозанятых

С 2020 года работодателей обяжут выплачивать страховые взносы и НДФЛ за использование самозанятых вместо штатных работников, сообщает РИА "Новости".
"Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых, – сказал министр. – Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, налоговая служба будет досчитывать этому предприятию и страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, как это было бы при выполнении данной работы штатным сотрудником", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Сейчас в четырех регионах России действует налог для самозанятых. Со следующего года он появится еще в 13 регионах.
Комментарии
Последние работодатели разбегутся
Предположим вы самозанятый дворник который за 1000 рублей подписался очистить площадку от снега на предприятии.
Страховые взносы перечисляются в соответствии с общими тарифами, которые на каждый год устанавливает Правительство России. В 2019 году применяются следующие тарифы:
На обязательное пенсионное страхование – 22%.
На обязательное медстрахование – 5,1%.
ФСС – 2,9% (без учёта взносов от несчастных случаев)
Получается 31 % В результате за работу вы получаете 690 рублей. Теперь надо оплатить налог на самозанятых. Поскольку деньги деньги получены не от физ лица, то это 6%. У вас осталось 649 рублей.
Далее мы идем в магазин. И опять надо платить государству! НДС 20% В итоге вы получаете продукт стоимостью 519 рублей. Округляем до 500.
Итого, грубо говоря, только на этом этапе у вас государство сразу забирает половину !!! И это не считая остальных поборов и налогов.
Регистрируйтесь, как самозанятые, потом еще с самих вас начнут НДФЛ брать или еще что. Нельзя верить пжив.