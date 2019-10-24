Минкульт опубликовал "доску позора" российского кинематографа

На портале Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах опубликован список фильмов, которые получили деньги от государства, но не вернули их, сообщает "Кинопоиск".
Первое место в рейтинге занимает картина "Герой" – военная драма, главную роль в которой исполнил Дима Билан. Бюджет ленты составил 222 млн рублей. Государство и Фонд кино выделили на съемки 140 млн, 110 из которых на безвозвратной основе. В прокате картина собрала всего 81 млн рублей.
Также в списке числятся такие фильмы как "Дед Мороз. Битва магов", "Ночные стражи", "Тайна Снежной королевы" и "Айка".
Больше всего фонд вложился в производство картины "Викинг". На нее было выделено 728 млн рублей. В прокате картина собрала 1,4 млрд рублей.
Комментарии
Важнейшее из всех искусств - это кино.
В.И.Ленин