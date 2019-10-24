Безработные бийчане в Санкт-Петербурге отужинали в магазине и "заработали" на пиво

Двое пьяных уроженцев Бийска решили закусить спиртное кабачком и грушей прямо в питерском магазине, сообщают "Невские новости".
Одного из них замучила совесть, и он решил спросить у кассира, сколько они должны отдать за продукты. Сотрудница магазина не стала брать денег с пьяных мужчин и отпустила их. Прервал идиллию случайный покупатель, который, как показалась молодым людям, назвал их "свиньями".
Бийчане приставили нож к горлу мужчины и потребовали объяснить, почему он их оскорбил. Спастись жертве нападения удалось после того, как он отдал разбойникам 200 рублей и они отправились за спиртным.
Полицейские задержали мужчин в квартире дома № 5/2 по улице Маршала Тухачевского. Оба – уроженцы города Бийска, безработные. При обыске у них изъяли ножи, телефоны и почти 100 тысяч рублей наличными.
Комментарии
Ну чтож, в культурной столице и пъётся по культурному.... А то что ножик, дак простите, может это шпага!
и почти 100 тысяч рублей наличными.
однако. быть безработным бийчанином в питере выгоднее чем в бийске.
Какая же это культурная столица?! За слова надо отвечать, а не раскидываться ими налево и направо. А Бийчане преподнесли мастер класс
Был в Питере на ЧМ по футболу в 2018г. Встал в магазине на кассе с бутылкой воды. Был риск припоздать на матч. Впереди меня с большой тележкой стояли мама с сыном. Попросил пропустить отбить водичку, сказал про матч, получил отказ. Так ей и сказал, что коренной барнаулец, и за столько лет в нашем городе ни разу ещё такого не видал что бы из-за ерунды меня или кого другого не пропустили. Сам очень редко прошу пропустить где, только если реально тороплюсь. Нож - перебор, но Злые люди там. Да и в Москве тоже был инцидент, но это другая история.
24.10.2019 09:37
- гость -
Нашел у кого спросить, у яжематери.
Чё в Питере, одна касса в супермаркетах? Я никогда не становлюсь, где стоят с большими телегами.
Питер давно уже не культурная столица. В этом смысле даже Пермь- намного более культурный город. А Пите- это понты приехавших давно перед новоприехавшими и гордость за архитектуру, к которой нынешние жители не имеют отношения.
Похоже "господа" прислушались к рекламе на банерах и "свалили в Питер"!