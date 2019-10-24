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Житель Алтая угнал автомобиль и на спущенных колесах почти доехал до Змеиногорска

, ИА "Амител"
Сумма причиненного владельцу автомобиля ущерба составила около 20 тыс. рублей

Без колес и без двигателя, но почти дотянул до города / Фото: 22.мвд.рф

Жителю Алтайского края, который решил покататься на автомобиле своего соседа, теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает региональное МВД.

"Молодой человек 2000 года рождения от дома соседа угнал автомобиль ВАЗ-2109. Он заметил, что хозяин после прогрева двигателя машины оставил ее открытой с ключами в замке зажигания. Ночью он проник в салон, завел двигатель и поехал кататься", – рассказали в ведомстве.

Возле села Барановка у автомобиля спустило два передних колеса, но угонщик решил доехать на спущенных колесах до Змеиногорска. Однако после от перегрева сломался двигатель. Тогда он оставил авто на дороге, а сам пешком пошел домой.

По предварительным данным, сумма причиненного владельцу автомобиля ущерба составила около 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска сразу установили личность подозреваемого и задержали его. Свою вину он отрицать не стал. Примечательно, что в этом году его уже привлекали к уголовной ответственности за угон и кражу. В отношении молодого человека избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.10.2019 10:19
- гость -

Как дважды привлеченный за имущественные преступления оказывается не за решеткой а катается на чужой машине?
Это что, правосудие и гуманность в одном лице?

24.10.2019 10:20
- гость -

"В отношении молодого человека избрана мера пресечения – подписка о невыезде." - идиотские законы! Ждут пока 3-ю машину угонит, или собъет на ней человека? Угнал машину - садить сразу.

24.10.2019 10:29
Cправедливый

Ага, 20 тысяч рублей.......?! Движок сделать стоит около 30 тысяч, плюс колеса и скрытые дефекты!

24.10.2019 10:36
- гость -


24.10.2019 10:29
Cправедливый


ты будешь делать за 30 тысяч то, что стоит 15? ну ты лошара...
диски рублей по 200 каждый (буквально в субботу отдал вообще бесплатно жиговский) резина судя по машине тоже далеко не нокиан или мишлен с бриджстоуном.
так что 20 ущерба нормально посчитали.

24.10.2019 10:58
- гость -

я помню движку лет пять назад на семерке капиталил. 6 000 руб запчасти и 6 000 руб работа.

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