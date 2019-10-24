Стаю волков заметили рядом с алтайским селом

В Алтайском крае недалеко от села Нижнекаменка заметили стаю волков. Видео опубликовано в Instagram barnaul.insta.
Примерно неделю назад житель села Хабары также заметил в окрестностях села волков и медведя. Представители охотсообщества обследовали лесные массивы Хабарского района и выяснили, что в лесных угодьях действительно завелся медведь, а возможно, и не один.
"Уважаемые граждане, будьте осторожны! Просим население района воздержаться от посещения лесов. Соблюдение мер безопасности лишним не будет. Будьте осторожны!" – сообщает районная газета "Вестник целины".
Как рассказали amic.ru в издании, волки и медведи действительно были, но, скорее всего, они прошли мимо. Уже несколько дней информации о диких животных в окрестностях села не поступало.
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