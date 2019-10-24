Опубликован список актеров-номинантов на "Оскар"

На премию "Оскар" за главную мужскую роль претендуют Леонардо Ди Каприо, Роберт Паттинсон, Мэтью Райс и Джонатан Прайс, сообщает РИА "Новости".
Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Однажды в Голливуде". Брэд Питт также стал претендентом на награду за лучшую мужскую роль второго плана.
Кроме того, студия выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за роли в фильме "Прекрасный день по соседству". Райса – за главную роль, Хэнкса – за второстепенную.
Киностудия А24 предложила Роберта Паттинсона (главная) и Уиллема Дефо (второстепенная) за фильм "Маяк".
От стриминговой платформы Netflix на награду представили Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса за роли в картине "Два папы".
Комментарии
Джокера не стали номинировать?
может за лучший грим
Да. Роль джокера (актер Хоакин Феникс) затмевает их всех вместе взятых. Я разочарован(((.
+ за Джокера!