В ГИБДД рассказали, как обезопасить своего ребенка на дороге в зимний период

Госавтоинспекция Алтайского края рассказала, как сделать детей более заметными на дороге.
"С наступлением осенне-зимнего периода и, как следствие, сокращения светового дня, сотрудники полиции призывают родителей при выборе верхней одежды для ребенка обращать внимание на наличие световозвращающих элементов и отдавать предпочтение безопасным моделям. Если все-таки оказалось, что на куртке ребенка отсутствуют такие элементы, то оборудовать одежду специальными световозвращателями довольно легко самостоятельно с помощью специальных световозвращающих значков, наклеек, подвесок и браслетов", – посоветовали в ведомстве.
Наличие светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах делают ребенка более заметным на дороге и позволяют избежать несчастных случаев.
За 2019 год в ДТП попали 13,5 тысячи пешеходов. В пяти тысячах случаев инцидент произошел по вине пешехода. В темное время суток произошло 5,5 тысячи наездов.
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