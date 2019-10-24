Александр Розенбаум исполнил песни Ольги Бузовой и Александра Реввы

Александр Розенбаум в эфире программы "Вечерний Ургант" исполнил каверы на песни популярных исполнителей. Отрывки из эфира Александр Яковлевич опубликовал в своем Instagram.
Иван Ургант предложил Александру Розенбауму сыграть в игру под названием "Поп-Стоп!", в которой исполнитель должен был перепеть композиции популярных артистов под гитару.
Пользователи соцсети оставили множество восторженных отзывов под публикацией, отмечая, что некоторые композиции в исполнении Розенбаума звучат даже лучше оригинала.
Ольга Бузова оценила исполнение Александра Яковлевича и назвала его "крутым мужиком". Она также отметила, что исполнение ее треков Розенбаумом стало доброй традицией, ведь раньше он уже предлагал свое видение песни "Мало половин".
Комментарии
Лучше бы "Вечерний дзынь-дзынь" Гребенщикова спел.