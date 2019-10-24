Диетолог рассказал о простых способах убрать лишний жир с живота

Известный диетолог Сьюзи Баррелл рассказала о простых утренних привычках, которые помогут убрать жир на животе, сообщает "Российская газета".
Она отметила, что важной привычкой должно стать употребление по утрам 300-500 мл воды. К утренним напиткам можно добавить зеленый или травяной чай.
Желающим похудеть нужно чаще устраивать белковый завтрак. Оптимальный вариант – яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. Можно использовать вареные яйца и греческий йогурт.
Хорошая привычка – добавлять к завтраку богатые клетчаткой продукты: фрукты или отруби.
Кроме того, по утрам можно пить кофе, но только без молока. Отказаться стоит от кексов и фруктовых йогуртов.
Комментарии
А мужики-то и не знают!
... где в Мухосранске продают авокадо и греческий йогурт?
24.10.2019 11:50
Митенька ржевский
В Марию-Ру на Социалистическом загляни. Все завалено. А на греческий йогурт даже распродажи частые бывают, когда пара дней до конца срока годности остается.
Тратить калорий больше, чем потребляешь - единственный совет, который работает без операционного вмешательства.
блин всю жизнь пью по утрам кофе и жру яйца, как и 90% населения, но жир чет не пропадает))))))) наверное авокадо и йогурта не хватает ))))))