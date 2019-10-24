Сергей Шубенков стал чемпионом Всемирных военных игр

Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков стал чемпионом VII Всемирных военных игр, проходящих в китайском городе Ухань, сообщает официальный сайт Алтайского края.
В финальном забеге на 110 метров с барьерами он пришел первым с результатом 13,4 секунды. Вторым стал китайский спортсмен Цзэн Цзяньхан, а третье место занял представитель Кувейта Якуб Аль-Юха.
В Минспорта Алтайского края отметили, что Шубенков имеет воинское звание старшего лейтенанта. В Китае сборная России выступала под национальным флагом. Это случилось впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, отмечается на официальном сайте региона.
Комментарии
чемпионом VII Всемирных военных игр? Он бы ещё с пацанам во дворе посоревновался. То же бы первое место занял.
Блин, всегда радовался достижениям Сергея, но учавствовать в соревах такого уровня, заранее зная, результат и что там нет и никогда не было конкурентов...
чо прикопались? человек деньги зарабатывает.
чтобы в стадион в Барнауле вложиться?
и страну Нейтралию тож кинул... видимо критерий тупо личный результат и/или вариант гостя 24.10.2019 12:05
а он в армии служил?
вот так пробежит несколько раз - БАХ! и военный билет с дембелем на руках...