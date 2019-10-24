Иностранных медтуристов собираются привлечь на Алтай, но боятся, что сервис отпугнет

Одна из самых востребованных медуслуг – МРТ головного мозга – в Барнауле стоит около 3 тысяч рублей, а в европейских странах – до 30 тысяч (200-300 евро). Это разница цен может привлечь в Алтайский край иностранных медтуристов и на этом можно будет заработать. Но эксперты опасаются, что местный обслуживающий персонал не сможет перестроиться на работу с взыскательными иностранцами.

Об этом говорили на V Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму, который проходит в Барнауле с 21 по 25 октября.

Туристы есть, а денег нет

В больницах Алтайского края в год обслуживается около 5-6 тыс. иностранцев. В основном это жители Казахстана и стран СНГ, которые попали в сложную ситуацию: начались роды, попали в ДТП и так далее.

"Они оплачивают только часть услуг, но в основном помощь оказывают за счет российского бюджета. То есть туристы есть, а денег нет", – рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела Минздрава по организации медпомощи взрослому населению.

По словам Вахлавой, настоящих медтуристов в регионе только около 500 человек в год. Чаще всего их интересует помощь стоматологов, онкологов и специалистов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Плюс около 100-150 иностранцев ежемесячно приезжают на обследование в краевой диагностический центр.

"Это только 1-2% от общего количества пациентов, но они есть. А значит, есть доход", – отметил замглавврача диагностического центра Александр Брюханов.

"Медтуристы дают дополнительные средства на создание комфортных условий для персонала и пациентов, внедрение передовых технологий, приобретение оборудования, которого у нас недостаточно. Нам это нужно", – подчеркнула Жанна Вахлова.

Все это прекрасно, но…

В 2004 году страны, развивающие медицинский туризм, получили от него 40 млрд долларов, в 2017-м – уже более 600 млрд. В бюджет от санаториев Алтайского края поступает около 2 млрд рублей ежегодно, сообщил Евгений Дешевых, начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности. Развитие медтуризма может существенно увеличить эту сумму.

Алтайский край вошел в число регионов-участников пилотного проекта по экспорту медицинских услуг. Количество иностранных пациентов к 2024 году должно увеличиться в четыре раза – до двух тысяч человек, уточнила Вахлова. Но для этого медучреждениям предстоит перестроить свою работу: пройти международную сертификацию, описать услуги. Важно договориться с турфирмами, такси, аэропортами и другими службами, чтобы сформировать пакет услуг для иностранцев.

Это вызов для крупных государственных медучреждений: кардиологии, стоматологии, онкологии и других профилей, считает Юлия Шторгина, начальник управления продвижения услуг ФГБОУ ВО "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ.

"У них есть огромные преимущества: хорошая материальная база и специалисты. Но средний и младший медицинский персонал не приспособлен к тому, чтобы общаться с иностранцами. И я сейчас не говорю о языковом барьере, – пояснила Шторгина. – Я говорю о простом нормальном общении".

Чтобы снять эту проблему, медучреждениям нужно запустить систему отбора людей, которые в состоянии сопровождать иностранного туриста, организовать обучение и контроль.

"У нас в российской медицине много чего есть. Если увязать качественное продвижение продукта, сертификацию, работу с персоналом, мы сможем привлечь иностранных туристов", – уверена Шторгина.

Отметим, что в 2018 году в Алтайский край приехало более 2 миллионов туристов. По этому показателю наш край традиционно в лидерах среди регионов страны. Задача бизнеса и власти – предложить больше востребованных услуг, чтобы увеличить поток гостей и доход от деятельности, связанной с туризмом.