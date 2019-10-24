Фильм об алтайских камнерезах покажут на телеканале "Россия – Культура"

Фильм об алтайских камнерезах покажут в эфире на телеканале "Россия – Культура", сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Премьера фильма "Колыванские камнерезы" из цикла передач "Пряничный домик" состоится в четверг, 24 октября, в 15:10. Съемки фильма прошли в Алтайском крае в июле этого года.
"Журналисты федерального телеканала побывали на Колыванском камнерезном заводе, поднялись в алтайские горы, к местам добычи камня, посетили церковь Знамения Пресвятой Богородицы в селе Курья, которая украшена иконами из флорентийской мозаики, а также пообщались с уникальными людьми – алтайскими камнерезами", – рассказали в управлении.
Авторы фильма рассказывают, что их проект абсолютно без политики, экономики и социальных проблем, а есть только искусство, кропотливый труд мастера и атмосфера любви к творчеству, а также вдохновляющая алтайская природа. После премьеры фильм будет доступен на сайте телеканала.
Комментарии
Уже дошли до того, что в интернете телевизионные программы рекламируют.
я тоже не переношу экран телевизора-смотрю только в экран монитора
куда смотреть не важно, главное что смотреть...
если про нас то можно хоть где глянуть... главное во сколько!!!
как раз я в 15.10 на работе и фик чё увидишь! самое то?!