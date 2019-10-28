Точность превыше всего: где в Барнауле делают анализы на уровне мировых стандартов

Качество – на первом месте, когда речь идет о здоровье. Поэтому если вам нужно сдать медицинские и генетические анализы и необходима стопроцентная уверенность в результате, к вопросу выбора лаборатории стоит подойти особенно тщательно. Сегодня в Барнауле немало клиник, где сдать анализы предлагают с комфортом и без очередей, однако не все эти учреждения могут гарантировать один из важнейших критериев качественного выполнения – точность.
Не так давно в нашем городе появилась служба, где медицинские и генетические анализы выполняются на уровне современных мировых стандартов, – это лабораторная служба "Хеликс". Ежедневно весь собранный биоматериал отсюда отправляют самолетом в Москву, где на территории огромного лабораторного комплекса, оснащенного оборудованием ведущих японских и французских брендов, исследуют порядка 12 000 образцов в день.
Один из самых высоких уровней автоматизации в России и управление всеми этапами исследований с помощью прогрессивных IT-решений позволяет свести вероятность ошибки к нулю. Использование анализаторов последнего поколения, расходных материалов от мировых лидеров и оригинальных реагентов гарантирует высокую точность и достоверность исследований.
Как достигается такой результат?
- Общее управление всеми этапами исследования осуществляется с помощью систем LabWare и Data Innovations* – самых эффективных программных платформ для клинических лабораторий в мире.
- Все образцы штрихкодируются в месте взятия биоматериала, что позволяет избежать ошибок, связанных с идентификацией образца.
- Все этапы исследований, выполняемых на автоматических анализаторах, включая выдачу результата, проходят под контролем лабораторной информационной системы (ЛИС). При использовании полуавтоматических методик применяется технология двойного ввода результата разными сотрудниками.
- Готовый результат проходит последовательно несколько этапов валидации – автоматический (посредством ЛИС), технический и клинический. На последнем этапе врачи лабораторной службы "Хеликс" могут связываться с лечащим врачом для уточнения деталей анамнеза, клинической картины или для информирования о критических значениях.
- Авторизованные результаты становятся доступны клиенту – организации или физическому лицу – немедленно. Пациента об этом извещают через SMS. Далее пациент может получить результат в Диагностическом центре, на сайте или с курьером.
- Отчет о результатах исследования может быть выполнен в фирменном стиле организации-клиента и отправлен в любом формате и любым способом.
- Для защиты каналов передачи информации лабораторная служба "Хеликс" использует алгоритмы шифрования, соответствующие ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001 и Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Для всех, кто заботится о своем здоровье
В октябре 2019 года лабораторная служба "Хеликс" предлагает оценить ключевые показатели здоровья по выгодной цене – 990 рублей. В перечень акционных исследований входят тесты, позволяющие определить уровень основного гормона, регулирующего работу щитовидной железы, выявить дефицит витамина D, который может повлечь за собой развитие остеопороза и нарушение иммунитета, а также оценить риск развития таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет и атеросклероз.
Лабораторная служба "Хеликс" в Барнауле
ул. Сергея Ускова, 33
ул. Антона Петрова, 221г/3
Тел.: +7 (3852) 22-32-94
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*ЛэбУэа, Дэта Инновэйшенс – прим. ред.