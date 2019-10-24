Российский онколог назвал простые способы снизить риск развития рака

Доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как простыми способами можно максимально защититься от онкологических заболеваний.
По мнению онколога, снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания. Жуков подчеркнул, что существует прямая связь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин.
"Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов – эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений – больше риска, что при одном из них произойдет поломка", – объяснил онколог.
Жуков рекомендовал употреблять больше клетчатки. Кроме того, специалист посоветовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.
Ранее сообщалось, что употребление продуктов, которые насыщены флавоноидами, значительно снижает риск умереть от рака. По результатам экспериментов оптимальная дневная норма флавоноидов – 500 мг. Такое их количество содержится в чашке чая, яблоке, апельсине, 100 граммах голубики или брокколи.
Кроме того, употребление молока снижает у пожилых женщин риск развития злокачественных опухолей на 60%. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном периодическом издании American Journal of Clinical Nutrition.
А учеными из Швеции проведено исследование, в ходе которого установлено еще одно прекрасное свойство кофе. По данным проведенного научного эксперимента, кофе предупреждает рецидивы рака молочной железы.
Комментарии
Чеснок, хрен, барбарис, помидоры, горький перец обладают противораковыми свойствами.